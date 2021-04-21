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祈福路跑／北港朝天宮跑香 祈願飛沙國中考出佳績

運動筆記 / Chaulong Chen

日前予三年級導師告知，2021/4/16白沙屯媽祖抵達北港朝天宮當日，我下班後將從學校出發，以「跑香」方式將本屆三年級同學會考名單送至朝天宮，向北港媽祖、白沙屯媽祖與文昌帝君祈福，祈願今年同學考出佳績，同時也其祈求今年參加全中運角力比賽的四位同學也能奪牌，讓飛沙國中「適性適能，多元展才」的教育使命得以「永續」，這是偏鄉小校的宏願！

出發前集合三年級同學與師長一起合照，並錄下珍貴的影像，為校長路跑加油，也為自己參加會考加油，影片中大家呼喊的口號就是「校長加油，我們會努力」，我也告訴孩子們，夢想不是夢想，只要努力實做，夢想也會成真。因下午第八節我還要上學習扶助班，所以只能下課後再整裝出發，傍晚5：18：52出發，晚上7：28：30抵達朝天宮，前面的17公里均速在8K/HR左右，但距朝天宮前1公里人潮開始擁擠，走770公尺就花了10分24秒，未達朝天宮大門我就關閉APP，這趟路程總共跑了17.771公里，花了2小時9分38秒跑抵，最後也將會考名單送至文昌帝君案桌上，祈願帝君賜福給孩子們，讓他們這段準備會考的時間裡，個個時時安心、安思、安坐，在5/15、5/16的全國教育會考考出好成績！

後記：在文昌帝君前的留影特別感謝嘉義縣六嘉國中同學的協助拍攝，他們一行三人至文昌帝君前舉香祝拜(想必也是來祈求帝君賜福)，在此祝福他們求學之路一路順坦。

全中運

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