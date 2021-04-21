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訓練心得／李棟山-牛欄坑山 Trail Run
新竹尖石宇老的李棟山
是非常熱門的路線
路線從李棟山莊出發
沿著山徑陡升往上
沒多久就會到達山頂的李棟山古堡(海拔1914m)
古堡的空地非常寬闊
接著再往山徑前進
一路下坡經過箭竹路段
再經過杉木林路段
林相非常漂亮
下坡沿路也都有以前的駁坎建築
持續下山就會到達大混山的入口
進去一小段就到大混山的三角點(海拔1541m)
回到主步道繼續往下
到達往牛欄坑山的交叉路
往左下走一小段就會到達牛欄坑山的三角點(海拔1460m)
原路折返回到主步道
再往下可以走到凌空廊道
從主步道原路折返回到李棟山莊
路線一直往上
再從古堡沿著比較寬的之字路線回到山下
接著跑一段公路就會回到李棟山莊
路線路況良好
沿途景色也不錯
海拔在1500-2000m
天氣比較冷
上山需多帶保暖外套衣物
下山後可以到宇老吃美食補充體力
非常棒的路線
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