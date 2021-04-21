訓練心得／李棟山-牛欄坑山 Trail Run

新竹尖石宇老的李棟山

是非常熱門的路線

路線從李棟山莊出發

沿著山徑陡升往上

沒多久就會到達山頂的李棟山古堡(海拔1914m)

古堡的空地非常寬闊

接著再往山徑前進

一路下坡經過箭竹路段

再經過杉木林路段

林相非常漂亮

下坡沿路也都有以前的駁坎建築

持續下山就會到達大混山的入口

進去一小段就到大混山的三角點(海拔1541m)

回到主步道繼續往下

到達往牛欄坑山的交叉路

往左下走一小段就會到達牛欄坑山的三角點(海拔1460m)

原路折返回到主步道

再往下可以走到凌空廊道

從主步道原路折返回到李棟山莊

路線一直往上

再從古堡沿著比較寬的之字路線回到山下

接著跑一段公路就會回到李棟山莊

路線路況良好

沿途景色也不錯

海拔在1500-2000m

天氣比較冷

上山需多帶保暖外套衣物

下山後可以到宇老吃美食補充體力

非常棒的路線

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