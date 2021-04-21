賽事心得／台新女子路跑 跟肚子裡的寶寶一起完賽！

2021/4/11 台新女子路跑

這一天我懷孕17週（17w5d）

這是我跟肚子裡的寶寶一起完成的第一場10K賽事

完賽時間 52:17

懷孕前的10公里個人成績為 47:51

（許多高手都去跑團體組了，讓孕媽咪我獲得一張看起來很漂亮的成績單，名次剛好跟去年一樣）

發現懷孕後，在產檢醫師的許可、老公的支持下，

我也繼續維持著每週1次瑜伽、1次重訓和2次跑步的運動習慣。

當然懷孕後，就會有很多人告訴妳：這個不行、那個不要！

但我覺得孕婦更應該繼續運動，

有健康強壯的媽媽，才有力氣生小孩呀，

尤其像我這麼瘦，更應該在孕期繼續增加自己的肌力和體力。

賽前老公說：「不要勉強，也不要設限。」

我想他是真的非常了解我的個性，才會給我這樣的建議

他知道我會隨時注意自己的身體狀況，所以希望我在沒有不舒服的前提下，

以自己當下覺得游刃有餘的速度放心去跑，也不要覺得因為懷孕了就綁手綁腳

因為說真的，只有自己最了解自己的身體狀況

媽媽也會比任何人都還小心保護肚子裡的寶寶的

剛起跑時比較擠一點，我姊怕我被撞到，前500公尺還很貼心的跟在我後面當人肉盾牌（？）

跑開後，我就以自己覺得舒服的速度順順的跑

第4K還跑到4'54'，但體感並沒有覺得勉強

就連上新生高架橋那段，都還能用5'28'左右的配速穩穩跑著

這我自己蠻驚訝的，孕期持續運動的成果，在賽事中真實呈現出來

今天也是跑步以來第一次跑得這麼開心

大概是因為沒有要追求成績、完全沒有壓力的關係吧

（真不敢相信我竟然有一天會說跑步是件開心的事哈哈哈哈）

但比較可惜的是我都還沒開始累，第6K時膝蓋的舊傷又痛了起來

不過速度不快，調整了一下跑姿覺得還行，只是回家多帶了個水泡

下橋時刻意放慢速度，除了避免暴衝讓膝蓋更痛

最重要的是肚子已經開始變大了，重心改變、平衡感也不如以往

擔心自己會不小心跌倒，所以下坡的每一步更是小心翼翼

下橋後就可以看到老公在最後1K多處等我了！跟去年一樣的地方

去年女子路跑因為想拼成績但卻在前幾公里就跑爆了

所以當時在這裡我已經完全跑到歪七扭八、說不出話來了

但今天一看到老公，還可以笑著跟他說我腳好痛哈哈哈（有夠愛靠腰）

轉進熟悉但令人害怕的河濱公園，就剩最後1公里了

之前每次在這段騎Ubike當老公長距離補給車時，常常逆風大到我騎不動下來牽車

不過今天很幸運，風沒有很大

到了這裡身體狀況都還很不錯，也沒有太累的感覺

看了看手錶，就摸摸肚子跟寶寶說：「最後800公尺了，田徑場最後兩圈了喔！」

然後就雀躍的朝終點跑去了（寶寶表示一頭霧水？這位媽媽趕快跑啦麥岔啦！）

跑的時候一直從餘光瞄到老公在賽道外遠遠跟著，覺得有夠可愛哈哈哈

這大概是我第一次在終點前還能跨這麼大步，而且臉部表情還沒有猙獰的（應該吧）

去年跑完一過終點，整個人軟掉還用哭腔跟朋友說真的好累哈哈哈哈

今年可以跟肚子裡的寶寶一起完賽，真的跑得很開心

這次大家都比我自己還緊張，害我很不好意思哈哈哈

謝謝大家的關心，我很好喔！

除了原本的膝蓋舊傷外，真的沒有其他不舒服

有我的產檢醫師-烏烏醫師幫我注意身體和寶寶狀況，在醫師的鼓勵下運動真的很安心

目前懷孕19週，這幾個月面對著準備成為一位母親的自己，

無論身體還是心理，都有著巨大的改變，

不但有著以前完全無法想像的各種孕期不適，

甚至也開始擔心自己是不是真的能夠成為一位好媽媽。

在這樣的日子裡，還能維持運動日常、在自己能力範圍內做原本就有在做、並且有把握的事，

真的很有成就感也很開心

只要有醫師的許可、自己也沒有不舒服，

就算別人都說妳不行，也只有自己才知道「我可以。」

懷孕後收到不少讀者對於孕期運動及跑步的好奇與疑問

這邊整理出這陣子比較常收到的幾題來分享

但每個人孕期情形都不同，我並非專業，純粹以我個人這幾個月的經驗來分享

當然前提是要跟自己的醫師討論評估，並在運動時隨時注意自己的身體狀況喔！

-------------------------------------------------------------------------

Q：前三個月都沒有暫停運動可以嗎？

A：5週時第一次去檢查，我們夫妻就有跟醫師確認過，是可以照常運動的！

所以我前三個月也是持續運動沒有停過，包括重訓、瑜伽和跑步

而且其實這幾個月，真的只有運動時才是最舒服的狀態

在家工作或是休息時，常常噁心、孕吐、胸悶、脹氣、胃不舒服等

但開始運動後，不舒服的感覺就沒了，運動完的心情和精神也都好很多！

基本上只要沒有出血、頭暈，都可以繼續運動，

尤其懷孕前就有運動習慣的人，更是不用擔心

當然還是要強調一下，每個人狀況不同，還是要跟自己的醫師討論過喔

推薦大家可以看看「烏烏醫師」的文章，有非常多孕婦運動的正確觀念和資訊

-------------------------------------------------------------------------

Q：懷孕的運動量怎麼拿捏？

A：跟懷孕前差不多即可，但強度不會太高。

我個人是抓個可以累、可以痠痛、可以覺得有點辛苦，

但不要喘到不行，不要喘到ㄏㄚˋㄏㄚˋㄏㄚˋ那樣

另外，懷孕期間我也不會嘗試原本沒做過、沒把握的運動

太激烈或是比較有跌倒風險的，我就不會去做

-------------------------------------------------------------------------

Q：該用什麼速度跑步？距離多長？還會跑間歇課表嗎？

A：平常都是輕鬆跑而已，用自己覺得游刃有餘、可以不疾不徐講出完整的一句話的速度

至於距離，因為我本來跑量就蠻少的

所以懷孕後到現在，一週跑兩次，每次跑個5-6K

看當天狀況，大概都是5:20-5:50/K的速度

接下來應該會增加一次週末晨跑8-10K（希望可以啦哈哈哈）

但那些會喘到不在人世的強度課表目前我就先不要啦！

-------------------------------------------------------------------------

Q：懷孕後跟懷孕前跑步最大的不同是什麼？

A：大概是因為身體負擔變重的關係，目前19週，最有感的應該是跑起來比較沉重

然後孕婦也比較容易喘，原本可以邊跑邊聊天的速度，現在也沒那麼輕鬆了（廢話！）

另外，心態也大大不同！

不用追求成績，也無需跟懷孕前的自己比較，完全按照自己當下的體感去跑

這樣跑起來實在是開心和爽快多了啊哈哈哈哈

-------------------------------------------------------------------------

Q：如果懷孕前沒有運動習慣，現在也想運動可以嗎？該如何開始？

A：像這種問題，無論是不是孕婦，我個人都是建議從「走」開始

上下班路上，少搭點車，多走點路，也是一種方法

從散步變成快走，其實也算運動

從公佈懷孕到現在，我已經收到好幾位讀者說因為我的分享，她們也開始維持每天走一萬步的習慣了

害我好感動，覺得可以這樣互相激勵真的很棒！

如果有興趣的話，報名孕婦瑜伽感覺也不錯，上完瑜珈身心靈都蠻舒暢的

而且有上課的話，比較不會有偷懶哈哈哈

-------------------------------------------------------------------------

Q：懷孕跑賽事最困難的是什麼？

A：最困難的絕對是10公里不能尿尿！哈哈哈哈哈

我真的不擔心跑不完10公里，只怕半路想尿尿啊

孕婦真的很頻尿，每天半夜都要起來好幾次超煩

所以這次一到會場寄物完就先去排廁所上一次

別好號碼布、用好髮帶後，又再去上了一次

後來順利跑完10公里，半路沒有想尿尿（好險）

-------------------------------------------------------------------------

Q：這次路跑當天的賽前飲食和補給怎麼吃？

A：起床就先喝一包平常每天都會喝的滴雞精

然後吃一個菠蘿麵包，再泡杯咖啡

這次因為沒有要拼成績，就沒準備以往賽前會吃的32Gi咖啡因能量包了

再加上孕婦不能攝取過多咖啡因，所以喝杯咖啡就可以前往會場了

懷孕後比以往更容易有胃不舒服的情形，所以賽前一定要吃平常就習慣吃的

其實不只孕婦，每次賽事前的飲食原則都是如此

以前跑10K常常會想說跑完再喝水就好，但這次賽事中在3K、7.5K的水站都有補充水分喔！

-------------------------------------------------------------------------

以上是最近比較常收到的私訊問題

都是以我個人這幾個月經驗分享，之後如果有新的會再更新

最後還是要提醒大家，要先跟醫師討論過，並且隨時注意自己身體狀況喔

祝大家孕期一切順利、寶寶健康長大、平安出生！

更多孕婦運動在 Instagram →http://instagram.com/tong19871213

Follow me on Facebook →https://www.facebook.com/tongsstyle/