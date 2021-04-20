NN使命馬拉松 Eliud Kipchoge 2:04:29 輕鬆奪冠！

周日（4/18）世界馬拉松紀錄保持者 Eliud Kipchoge 在 NN Mission 馬拉松（簡稱：使命馬）中以 2:04:29 贏得冠軍。這是他在去年 10 月倫敦馬拉松中因為耳朵不適跑出馬拉松生涯最差成績後的首戰，他以這場漂亮的勝利向世界宣告，他已經回復最佳狀態！

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昨天的天氣很冷，賽道設在空曠的特溫特機場（Twente Airport），Kipchoge 和一些來自非洲的選手紛紛戴上手套和帽起步。但好在風勢不太猛烈，沒有影響跑者們爭奪奧運資格。

NN使命馬 直播回顧（影片出處：YouTube）

直播中看得出，Kipchoge 這場跑得非常輕鬆，他以 61:43 完成半程後，在 20 公里處和肯亞隊友，以及他的訓練夥伴 Jonathan Korir 短暫拉扯纏鬥，但 30 公里後就輕鬆拋離大隊，一度超前近 9 公里，以獨走姿態衝線！這場精英賽舉辦的目的也是讓更多選手在 5 月 31 日前達標奧運馬拉松（男 2:11:30 女 2:29:30），在因為疫情比賽機會少之又少的年頭，讓更多選手一圓奧運夢想，並為此賽下了「往東京最速之道」的註解。因此無論是先前選在德國漢堡平坦的街道繞圈，和後移師到荷蘭特溫特機場（Twente Airport），都旨在為跑者衝刺創造最佳條件。最終，昨日賽事中男子前八名都以 Sub2:10 完成，而且有 15 名打破 2:11:30 的奧運資格標準，贏得奧運資格！

排在第二的是 Kipchoge 的隊友，來自肯亞的 Jonathan KORIR 跑出 2:06:40；厄利垂亞的 Goitom Kifle 以 2:08:07 排在第三；來自肯亞同時也是配速員的 Philemon Kacheran 以 2:08:47 排名第四；而 2012 年烏干達的奧運冠軍以 2:09:04 排名第五。

Kipchoge 賽後受訪表示：「我的任務完成了。這場比賽非常完美，雖然有些大風，但具備所有運動員渴望的好條件。NN Mission Marathon 是在東京奧運之前，對我們的體能和狀態一個很好的測試，可以在疫症下，參加奧運之前跑一場馬拉松對我們非常重要。」

女子選手方面，德國的 Katharina Steinruck 以 2:25:59 贏得女子冠軍，她是三屆倫敦馬拉松的冠軍得主 Katrin Dörre-Heinig 的女兒。這次賽事排名前 10 位的選手都在 2:29:30 以前衝線，贏得奧運資格！

資料來源：Athletics Weekly

原文作者：Lapau

原文出處：運動筆記HK

責任編輯：Joanna

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