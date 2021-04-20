日本人跑遍台灣／新北鐵道接力 x buff 可捲收跑帽

我今天參加「2021新北市鐵道馬拉松接力賽」。我是隱藏版隊友，我的隊友是記者會時，抽到的「 恰恰跑起來」隊友。所以我有點緊張，因為比賽的前一天，才第一次見面。但見面時大家都很親切，讓我很期待這次的接力。

今天我採用手持Gopro，所以我可以測試可捲收跑帽，這頂帽子很輕，然後可以折疊收納放到口袋裡(體積比手機還小)，這樣的設計非常優秀！很適合跑者使用。

起跑前，我擔任暖身的老師。其他的老師都是專業的，但我不是。所以我的動作看起來好像機器人～。 哈哈哈

因為我是最後的第七棒。起跑後，我幫我的隊友加油。這個過程很有趣又好玩！看著手機，猜隊友什麼時候回來。還沒看到隊友時，也很擔心。因爲我是第七棒，所以今天比較輕鬆跑。跟跑者們聊天，欣賞風景。福隆的風景真的漂亮。有水、有山，然後空氣又很好。而且，我跑步時，後面居然有火車通過！這是真的「追火車」，太棒了！

我跑第七棒時，太陽已經出來了，所以流汗很多。但帽子的透氣排汗效果很好，跑完後帽子還是乾的！然後最感動的一件事，我的六個隊友在終點附近等我。我們一起進去終點線！太感動了！然後，我們的獎牌，將七個人的獎牌合在一起會變成一個圓，51公里的路線圖。好特別的獎牌！

跑完後的派對，是跟其他的隱藏版隊友聊天，這樣也很好玩！他們都是國手們。5k 14分左右。跟台灣之光聊天，是很難得機會。最後，我幫他們加油打氣，作為今日完美的結尾。我第一次參加鐵道馬，但這場超好玩，超熱鬧。難怪1000隊報名參加。有機會明年我想再來。