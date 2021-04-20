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訓練心得／GRC跑者養成班訓練營- 跑步簡單不簡單!!!

運動筆記 / 李玟萱

跑步是件很簡單的事，只要你想，跑步也會提供給你深入了解它的機會。我猜我自己是被跑步本身的簡單所深深吸引。——Biz Stone, Cofounder每每在田徑場練跑，總會在跑道中間或各個角落看到教練帶著學員跳格子（誤！）心裡非常好奇也想嘗試一下。無意中看到GARMIN開跑者養成班且教練是愛迪生老酥，二話不說上網報名它，雖然只有短短六週、雖然報名費只有佛心一張四個小朋友，但每週團課並不馬虎，還有小教練協助指導、有帥氣團服、以及專業攝影師側拍，完全是高規格訓練營呀！

老酥細心解說

(老酥細心解說課程)

(終於玩到'跳格子'了)

這六週訓練中讓我最受益良多的是第四週的課表——身體核心肌力體能循環，老酥說：「核心做得好，賽事沒煩惱！」雖然訓練當下爆汗，但也讓我了解不足及需加強訓練的肌群，這是上訓練營最大的收穫！

更令人感動的是，訓練結束後大乾爹、大乾媽提供豆漿，讓我們補充蛋白質，謝謝GARMIN！謝謝統一陽光豆漿！

#GarminTW #GRC#FromZeroToHero #跑出傳奇#統一陽光豆漿 #陽光營養補給

田徑

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