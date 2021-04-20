賽事心得／新北鐵道接力 每一棒都無懈可擊的耀眼列車

•我們的HRC團員們(Happiness Running Club)

2021一場特別的活動不可思議的我們要一起追火車囉!選手之夜的前一晚，與團友們相聚了。

•賽前團友們相聚了，有來自桃園 台中 彰化 我們開心聚在一起了。

•但在追火車前的數週我們Andy團長和強尼副隊長做了好多功課，讓團員們更清楚時間和棒次交接，也感謝嘉偉哥計算分配時間。

•用心策劃每個人員的工作，讓一場賽事更完美(感謝Andy團長和強尼哥)

•還有還有~每件衣服還有印上團名，特別是每一個人的名字，穿上真的非常耀眼。

好有趣的一場 追火車

可以和團友發揮團隊精神

每一棒都無懈可擊

•第一棒的女神們 我們一共有四隊參加

•第二棒海神棒 都是狠角色 超強組合

•第三棒 安神棒 這棒超精實的

•第四棒的山神棒 山路派他們就對了

•我們是風神棒 迎風下坡也要很強

•我們的六 七棒恍神棒 迎神棒

完全不恍神 還能快速奔馳。

全員能一起參加接力

我們的男生女生盡力奔跑

在賽道上一起接力

看見迎面而來的隊友

交接著接力環向前奔跑

那種感動是前所未有的

而我們都因為看見隊友來了

而加速奔馳在我們的賽道上

奔跑衝刺心裡想的全是整組的組員

覺得不能讓我的隊友等待太久

在參加的四組中

失速列車一直狂飆前進

而我是是失速列車的第五棒

我將手中的接力環緊握

用很快的速度出發

雖然4K一路下坡

奔馳也脹紅得臉

呼吸撕裂 終於到了雙溪高中

我用微笑開心的表情

把任務交給下一棒

有多麼的努力又加上認真

•等待沒多久，我的隊員進站了

•我完成這一段4K的路程，雖然距離不長，但要在下坡路段狂飆，真的要一股衝力。

在一場特別的鐵道接力中

我看見團隊的向心力

有時遠遠超過妳所想像的

一種齊心的力量 團隊的默契

一個眼神的交替和一個話語

可以代表什麼 它都是一個信念

還有最大的熱忱 它代表了團結

更多的是 愛

•擁有你們這一群像家人般的跑友好幸福

•特別介紹 失速列車 我們這一組 每位都是神隊友

我的神隊友 一個比一個更神

你們是最棒 跑者

永遠是 我心中的第一名

•這是我第一次參加鐵道接力，看到這樣的成績我感動得不知如何言喻，這是我最強的神隊友們~

•一個圓形的金色將牌，它代表團結在一起，少一個都不行，所以你們在團隊中都是主角。

最後花絮~

賽道上的美是人心，每個認識的跑友都跟我們打招呼，幫我們加油，在等待的時光裡，可以遇見跑友一起拍照，一起開心的聊天，總是最美的時刻~

•我遇見了最美的 美少女戰士(應該是吧!)

還有妹子團的跑友們

•跑友們集合 我們都是第5棒

•HRC的女神們

•HRC的男神們

#HRC#我是第五棒#HRC的一群團友相聚就有歡樂#團結合作#我們有四隊#有趣的追火車#我們又拼湊出一個獎牌#今天我遇見美少女戰士#還遇見好多跑友#謝謝你們幫我們加油#謝謝我的團員#謝謝Andy團長的用心#我們失速列車好厲害