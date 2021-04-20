賽事心得／新北鐵道接力 廟公仙女隊強棒出擊
相距不到半年前的風雨中新北鐵道接力，而今年卻是在水情告急的季節迎來熱鬧登場。還好天公作美，雖然時悶時曬，但總體是個好天氣。由於氣氛熱鬧非凡，一如以往，正式報名前各組就開始積極招兵買馬搶人大作戰。不求快，但求跑得漂亮。
第一棒依舊是爆紅的運動女神QQ。今年走的是非洲風。
第二棒，集郵大將軍。
第三棒，氣質出眾的政大廣電系系花，間運筆人氣寫手。
第五棒，仙氣逼人的網紅Sandy。
一早涼爽的天氣，令人期許是個美麗的一天。
四位16歲少女。(魔法琪琪。)
出發前慣例合照一張。姊跑的不是快，是美麗。
活動猶如嘉年華，跑友彼此都沒有距離。大家很容易融入在一起。很厲害的美少女戰士。
人氣依舊不墜的鬼滅。
人氣爆紅的夜間婦女區。原來男生也可以這麼性感。(那顆是舞池燈?)
很古椎的小丸子。
真正高中制服美少女的北一女中。(魁哥準備訪問中。)
周周旗袍隊。
可愛的馬利兄弟。
疑，都忘記是來接力賽的。當然接力的熱血依然不減，當隊友出現時，瞬間熱血破表。
各棒次接棒身影。
賽道上滿滿是團友美麗的身影。
個個接力區都是人潮滿滿，熱切地等待隊友的身影。我想參加過的都知道。
當然到了福隆，就不能虧待自己的肚子。要好好嚐一下美味便當。果然還不到中午人潮滿滿。
分量不多，但種類豐富，價格佛心。
剛好最後一棒也準備進場，大家準備好一起加油。
一起手牽手進場，感受那一份一起的感動。
雖然時而悶熱但總體今天是個好天氣。海邊風光明媚，大會會場活動用心，拍照，抽獎活動等都算豐富。
重要的是造型組隊伍創意十足，非常有看頭。
這組創意十足...
夜間婦女隊實在太吸睛了。創意，裝扮，表情，動作滿分。
當然，我們也有筆架貓的招牌動作。
美好的天氣，美好的心情，雖然依依不捨，但是儘管歡樂也有席散的時刻。就讓自己的心情好好印記這每一刻。讓每一個平常的日子，有你有我的參與，變得多彩充實豐富。
#妹子陪跑團
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言