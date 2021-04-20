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賽事心得／新北鐵道接力 廟公仙女隊強棒出擊

運動筆記 / ChenLe Wang

相距不到半年前的風雨中新北鐵道接力，而今年卻是在水情告急的季節迎來熱鬧登場。還好天公作美，雖然時悶時曬，但總體是個好天氣。由於氣氛熱鬧非凡，一如以往，正式報名前各組就開始積極招兵買馬搶人大作戰。不求快，但求跑得漂亮。

第一棒依舊是爆紅的運動女神QQ。今年走的是非洲風。

第二棒，集郵大將軍。

第三棒，氣質出眾的政大廣電系系花，間運筆人氣寫手。

第五棒，仙氣逼人的網紅Sandy。

一早涼爽的天氣，令人期許是個美麗的一天。

四位16歲少女。(魔法琪琪。)

出發前慣例合照一張。姊跑的不是快，是美麗。

活動猶如嘉年華，跑友彼此都沒有距離。大家很容易融入在一起。很厲害的美少女戰士。

人氣依舊不墜的鬼滅。

人氣爆紅的夜間婦女區。原來男生也可以這麼性感。(那顆是舞池燈?)

很古椎的小丸子。

真正高中制服美少女的北一女中。(魁哥準備訪問中。)

周周旗袍隊。

可愛的馬利兄弟。

疑，都忘記是來接力賽的。當然接力的熱血依然不減，當隊友出現時，瞬間熱血破表。

各棒次接棒身影。

賽道上滿滿是團友美麗的身影。

個個接力區都是人潮滿滿，熱切地等待隊友的身影。我想參加過的都知道。

當然到了福隆，就不能虧待自己的肚子。要好好嚐一下美味便當。果然還不到中午人潮滿滿。

分量不多，但種類豐富，價格佛心。

剛好最後一棒也準備進場，大家準備好一起加油。

一起手牽手進場，感受那一份一起的感動。

雖然時而悶熱但總體今天是個好天氣。海邊風光明媚，大會會場活動用心，拍照，抽獎活動等都算豐富。

重要的是造型組隊伍創意十足，非常有看頭。

這組創意十足...

夜間婦女隊實在太吸睛了。創意，裝扮，表情，動作滿分。

當然，我們也有筆架貓的招牌動作。

美好的天氣，美好的心情，雖然依依不捨，但是儘管歡樂也有席散的時刻。就讓自己的心情好好印記這每一刻。讓每一個平常的日子，有你有我的參與，變得多彩充實豐富。

#妹子陪跑團

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