旅跑記趣／GARMIN知本老爺旅跑 跑步、泡湯、試乘名車
2021送給自己一個新年禮物~Garmin Forerunner 745，愛運動的我常忙了，累了也會為自己找藉口，現在745掛在手上提醒自己不再有藉口，因為"堅持"一件事永遠是最困難的，期許自己運動不間斷。
當看到2021GRC X 知本老爺跑步旅行的活動，不管是藉跑步之名行旅行之實，或是藉旅行之名行跑步之實，都著實讓我心動，立馬報了名，很幸運的是獲得VOLVOS60的試乘機會，帶我來到知本這溫泉之鄉。
Day 1
映入眼簾的是Garmin的用心，知本老爺的貼心，還有一日可以泡好幾回的獨享湯，也可以錯開人潮的時間去大眾池包場獨享
先熱個身
從知本老爺到知本國家森林遊樂區入口，來回小跑近4K活絡一下筋骨，最後那個坡真的有些累人...
跑上那個坡，迎來的是美食享宴~ 我跑是為了吃，Garmin真懂我
稍做休息後，可以欣賞原住民精采的歌舞，再去湯屋泡泡湯抒展身心，釋放平日的壓力
Day 2 一早的晨跑，可以隨自己的腳步選擇要跑多遠，跟著教練的步伐跑得快一些，或慢一些
不需擔心跑不動，還有鐵人醫護陪跑，我跑了9K
我跑是為了吃~ 簡單梳洗後，豐盛的早餐等著我
睡個回籠覺，下午迎接無邊的大海及寬廣的綠色大草坪
這一天的晚餐是Buffet，美食當前把手機先食給忘了....睡前再去泡泡湯好入睡
Day 3 早晨的尋寶小遊戲，看似簡單卻也讓我流了汗
尋寶遊戲的小禮物~彈力帶
還有教練彈力帶使用教學
退房時附上的勇士便當 (喜歡這樣的便當~不油不膩，原食物的健康無負擔)
回程前煮上幾個溫泉蛋增加蛋白質
再沿路看看美麗的台灣東海岸
很喜歡這次GRC X 知本老爺旅跑活動，跑步兼具慢節奏的旅行，還有抒壓的溫泉池，無敵東海岸美景，讓我期待下一次Garmin的活動
#GarminTW #GRC #FromZerotoHero #跑出傳奇 #陽光營養補給#VOLVO #新凱汽車 #VOLVO新凱汽車 #VOLVOPHEV72HR #充個電計畫 #VOLVOS60 #VOLVOS60Taiwan
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言