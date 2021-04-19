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旅跑記趣／GARMIN知本老爺旅跑 跑步、泡湯、試乘名車

運動筆記 / J's Huang

2021送給自己一個新年禮物~Garmin Forerunner 745，愛運動的我常忙了，累了也會為自己找藉口，現在745掛在手上提醒自己不再有藉口，因為"堅持"一件事永遠是最困難的，期許自己運動不間斷。                    

當看到2021GRC X 知本老爺跑步旅行的活動，不管是藉跑步之名行旅行之實，或是藉旅行之名行跑步之實，都著實讓我心動，立馬報了名，很幸運的是獲得VOLVOS60的試乘機會，帶我來到知本這溫泉之鄉。

Day 1

映入眼簾的是Garmin的用心，知本老爺的貼心，還有一日可以泡好幾回的獨享湯，也可以錯開人潮的時間去大眾池包場獨享

先熱個身

從知本老爺到知本國家森林遊樂區入口，來回小跑近4K活絡一下筋骨，最後那個坡真的有些累人...

跑上那個坡，迎來的是美食享宴~ 我跑是為了吃，Garmin真懂我

稍做休息後，可以欣賞原住民精采的歌舞，再去湯屋泡泡湯抒展身心，釋放平日的壓力

Day 2 一早的晨跑，可以隨自己的腳步選擇要跑多遠，跟著教練的步伐跑得快一些，或慢一些

不需擔心跑不動，還有鐵人醫護陪跑，我跑了9K

我跑是為了吃~ 簡單梳洗後，豐盛的早餐等著我

睡個回籠覺，下午迎接無邊的大海及寬廣的綠色大草坪

這一天的晚餐是Buffet，美食當前把手機先食給忘了....睡前再去泡泡湯好入睡

Day 3  早晨的尋寶小遊戲，看似簡單卻也讓我流了汗

尋寶遊戲的小禮物~彈力帶

還有教練彈力帶使用教學

退房時附上的勇士便當 (喜歡這樣的便當~不油不膩，原食物的健康無負擔)

回程前煮上幾個溫泉蛋增加蛋白質

再沿路看看美麗的台灣東海岸

很喜歡這次GRC X 知本老爺旅跑活動，跑步兼具慢節奏的旅行，還有抒壓的溫泉池，無敵東海岸美景，讓我期待下一次Garmin的活動

#GarminTW #GRC #FromZerotoHero #跑出傳奇 #陽光營養補給#VOLVO #新凱汽車 #VOLVO新凱汽車 #VOLVOPHEV72HR #充個電計畫 #VOLVOS60 #VOLVOS60Taiwan

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