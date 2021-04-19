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旅跑記趣／GARMIN知本老爺旅跑 醫護鐵人徜徉台東藍

運動筆記 / Tsui-Ping Lu

在醫學中心工作的我，再忙，都要為自己創造一個與運動結合的生活小天地。加入醫護鐵人讓我結合興趣、專業、助人，還能分享我的熱情與微笑，為我運動生活的那頁畫布增添無數的色彩，而這次色彩是~台東藍。

↑:這片藍好令人讚嘆啊~~ ( 照片來源: 郭建均CCK)

有別於之前的賽事任務，這次任務是【2021 Garmin X 知本老爺跑步旅行】三天兩夜行程。在醫鐵創辦人陳彥良徵詢下，我帶著不同的心情跟著GARMIN陳小妞來到台東知本老爺，原本放不下繁重的工作而心懷忐忑，卻因為抵達台東後，心情瞬間獲得難得的釋放，能跑在這個藍天下何其幸福啊(應該是因為離台北夠遠，也就順切換心情XD)!

↑:看到溫泉縈繞的知本老爺酒店是不是已啟動渡假模式呢？

XD這次跑旅是由擁有近 15 年長跑經驗、六年內成功幫助上千位跑者完成馬拉松賽事與幫助近百位跑者達標"市民跑者最高殿堂波士頓馬拉松"的黃毓軒擔任總教練，另有兩位助教祥豪和長髮馬尾美女珮芸。

↑: 毓軒教練帶跑，快跟上！

很喜歡這張照片的氛圍，攝影師抓住教練的專業(和帥度)同時也傳遞出跑者的愉悅心情，跑在台灣空氣好、風景佳的台東一隅，露出的微笑最自然!(但我也不得不說跑者看到攝影師的鏡頭，通常再累都要開心的笑 XD

↑:左二的團員陪老公出遊

這趟跑旅，原本老公擔心她跑不跑得了，但知道有醫護跑者陪跑後，就放心前往第一集團了，哈哈! 放心，有我醫護鐵人在!(帶跑的是美女助教珮芸)

↑:跑步內容，等您來報名就知曉，我就不多說囉^^

↑:GARMIN派出專屬攝影團隊貢丸和活動錄影LEO，誠意十足。(照片傳達的意思是這腰力可以 XD) 攝影師補充:這是臨時加的...1635放在車上....

↑:226鐵人女主播侯以理分享跑旅生活

↑:怎麼拍都美，大家都是大地的色彩(台東海岸咖啡)

↑:最後一天在大地遊戲中結束行程，謝謝用心的主辦單位。

GARMIN這次與台東知本老爺合作的跑旅方案，有個人報名，有EMBA同學相約團報，或有攜家帶眷出遊的，看到大家輕鬆跑旅、聯繫情感，不吝回饋與分享，感受到這是個充電的能量站。方案中，主辦單位為團隊的安全與防護多一份心邀請醫護鐵人參加，憑良心讓我讚賞著雙方老闆對運動的支持。

↑:本次活動謝謝陳小妞(圖中)  照片來源: 賴慧明(瑜珈熊)

感謝GARMIN活動執行陳小妞、攝影團隊簡哲鴻(貢丸)及LEO與知本老爺的工作人員們，有機會我會攜家帶眷再次參加這美麗身心靈的方案，請繼續辦理，等我喔^^活動後記:回台北後，繼續我工作+健身的運動生活，都過一週了，還是讓我念念不忘這趟跑旅的經驗，決定分享我的感恩之旅，及運動帶給我的座右銘~

↑: 運動是一種儲蓄，儲蓄未來的體能；運動是一種投資，投資自己的健康。

#GarminTW #GRC #FromZerotoHero #跑出傳奇 #陽光營養補給#醫護鐵人

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