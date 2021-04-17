路跑調查／2021台新女子半馬 香香鞋不專業統計分享

開頭先放張17.8處前10名女神，經過依序為1.曹純玉 2.傅淑萍 3.陳昭郡 4.李佳玫 5.陳雅芬6.朱盈穎 7.吳敏 8.蔡昀軒 9.閻筱晴 10.董家琪手機錄影 (11.陳美彤 )順便再次恭喜新竹女神10.董家琪 維尼老師首入百傑62 -----拍照朝聖完香香馬，統計一下前48名跑者(終點成績約1小時41分左右)的戰鞋場上滿滿的勾勾! NIKE NEXT% 一代各種顏色大集合，其中以橘色最多人穿個人按快門的感覺，NEXT% 二代藍綠鞋的顏色非常搶眼 有自帶發光的效果對焦點忍不住會從眼睛換到鞋子上(以下簡單整理，如有辨識錯誤請見諒)

有圖有真相 賞鞋囉

最後偷渡我的小藍鞋櫥窗照，放裡面才不會長灰塵XD