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訓練心得／重回初心的Garmin Run Club 跑者養成班

運動筆記 / 章友萱

2020年--一個疫情來襲、改變人們生活習慣、打亂你我平靜日常的時刻，我也因著種種個人因素漸漸懈怠了練跑的心，從規律練習慢慢成為了'假日跑者'。就在此時好友傳來訊息，Garmin開跑班了，還是由愛迪生老酥當教練，針對一般跑者的養成班對現在的我來說，再適合不過啦!第一堂課相見歡，想說就做做操彼此認識一下吧~結果老酥果然就是老酥，做完操二話不說就是先來個期初1500m測驗，迅速瞭解大家的能力。

第二堂課開始學習使用Garmin跑錶，想說我的245 M也買了1年多，結果居然心率及心率區間都沒設定，第三堂課教的是在田徑場跑間歇時的按錶設定，還好這個我會!

學會了用錶，體能跟技術也都要同步加強，每堂課前半段的暖身跑、熱身、馬克操，以及課主課表後的收操伸展當然是樣樣不可少。

另外每堂課都會有主課表，有練跑也有跑者肌力及敏捷度訓練，多樣化的課程可以保持學習力。

謝謝Garmin跟愛迪生教練安排了這麼棒的課程，每堂課後也有豆漿補給，最後結業還有小禮物，讓我捨不得畢業，要賴到下一期啦!

田徑

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