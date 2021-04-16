賽事心得／台新女子馬拉松 找回跑步單純的快樂吧
(完賽就可以得到天然腮紅，快點加入跑步行列吧~)
📍 TAISHIN WOMEN RUN TAIPEI
總距離：10K
花費時間：01:05:21
氣溫：20°C
(喜歡在賽道上被捕捉的表情，痛苦又或是愉悅的，都是最真實的我)
「這場妳目標多少？」「我第一次跑這麼長距離耶，之前最長是5公里；其實今天我蠻緊張的，不過聽說補給有很多好吃的，感覺很好玩！」距離起跑還有一些時間，和旁邊的女生聊了起來，一邊拉筋邊提醒要注意腳下貓眼，預祝玩得開心以後便和她分開。忘記了不是每個人都想拚成績，忘記了一場賽事有很多種跑法。
(馬場上吸引我的除了補給，還很容易遇到朋友們，總是拍照拍不停！)
於是我放下速度，把注意力放在好好感受。高架橋上擁擠卻非常寧靜，各自為了目標努力著；天氣涼爽有風又不會太曬，看見好多平常沒看見的風景；沿路和朋友一起吃喝補給，一路開心聊到終點。
(聊天同時也不忘注意攝影師的位置，每次總是大喊互相提醒「相機，看鏡頭!!!」)
換個角度跑起來，看見好多初次參與路跑的我才會看見的；也第一次體驗了會場所有攤位，瑜珈、按摩、拍照留念、打卡送禮...，不想錯過任何活動，把握機會用力地、好好地玩。
(賽後伸展很舒服，好像也在對肌肉和筋膜說著「今天謝謝你們，辛苦了！」)
充實且滿足的一天，想想我是找回跑步單純的快樂吧！或許生活也是如此，可以有目標但不要總是這麼嚴肅，盡全力然後好好享受吧～謝謝 運動筆記、運動標籤 的照片！
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