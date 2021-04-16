賽事心得／元宵月光路跑 先求帥，再完賽！

賽後，教練在我的臉書粉絲團回應貼文：「計畫跑，跑計畫。後記：還好不是 2:00:01」，雖然有些戲謔，但這應該是最好的安慰吧！賽事前一天，教練特別叮嚀，凡事都要訂立執行計劃與賽事目標，而後比賽當天就依此執行即可。計劃中，本以破PB (2:20:18) 進步十幾分鐘，以兩小時多一些為目標，至於SUB2(破兩個小時)這種越級打怪的事情，對於剛起步一年、正式練習連15K都沒跑過的我，「想想」就好。

鳴槍起跑後，配合步頻調整呼吸之餘，獨自行進閒來無聊，腦子就三不五時一直「想想」，想過來想過去，上坡步伐較為沉重，就想按著計畫輕鬆的配速跑，下坡腳步變輕盈了，心裡又燃起了SUB2的衝動，心態猶豫不決、想法反反覆覆。到了距離終點三公里的最後一個補給站，仍然停下來喝了兩口水，待跑至最後兩公里看看跑錶，SUB2好像有點希望哦！心想來拚一下吧！但，跑步是一種科學化管理的運動，前面速度沒配好，後面想要追回來，難啊！果然就活生生的慢了4秒鐘，最後以 2:00:04 作收。

跑步是最容易受傷的運動之一，參加賽事無傷完賽最重要，目標永遠領著跑者向前行，留些憾事或許才能讓未來更美好，對於一個初入賽道一年資歷的人，延遲4秒鐘的教訓，將讓我接下來的目標更加明確了。

「先求帥，再完賽」，雖然只是一句簡單的俏皮話，但在賽道上想要自然的表現出帥氣的一面，若非平時已調適好心態、練習好表情管理，要精彩的顯現在攝影師的大砲鏡頭之中，可非易事哦！

賽前教練特別叮嚀，必須針對陌生賽道進行路徑認識與坡度了解，讓自己在心中先有個腹案，免得屆時產生跑錯路或配速錯亂的狀況。

為了表示對本場賽事的重視，還特別針對路徑與坡度製作一份試算表，納入配速與里程數的計算，讓自己可以清楚到達多少公里時，應該是多少時間。EXCEL製作很簡單，但缺乏節奏跑的練習數據，導致每個儲存格的數字都是一種想像。

一趟需時幾個小時的路跑，任誰都會很緊張，月跑量不足的人絕對「剉咧等」，備戰許久有備而來的跑者更是憂慮，出發前的士氣鼓舞非常重要，讓大家忘卻「接下來」的挑戰，專注於眼前的步調。

路跑過程中，賽道無論是上下坡路段，抑或跑程時間長短，全程步調與節奏一致，維持正確的跑姿持續到終點，除了跑起來較為輕鬆愉快外，攝影師追焦抓鏡頭也比較漂亮哦！

路跑配速切勿忽快忽慢，縱然是起跑時人員擁擠或是一旁有人飛奔而過，都要盡可能維持在一定的配速，倘若自己的控速能力不足，最好在賽道上找一位配速穩定的跑者跟著跑，以同樣的步頻、相同的步輻向前推進。當然啦！不要跟太近而妨礙到你的「配速員」。

一般菁英選手都是抵達終點才會舉起雙手，但對於吾等市民跑者而言，只要攝影師願意按下快門，縱然跑步畫面顯得不甚專業，但還是那句老話「先求帥，再完賽」。

一位跑者拖著疲憊的步伐，在一連串路燈的照射之下更顯孤獨以下是跑者的真實貼文：「2021第一場半馬賽事，有破了2020台北馬自己的紀錄。途中因為鞋頭太緊，左腳後三指被擠壓的抽筋，大概有四公里是穿著襪子直接跑步，只是為了舒緩痛楚。跑進最後一公里時，身旁還有一位跟我一樣抽筋腳痛的女孩，互相打招呼後我拉著她的手一起向終點跑去，看到終點時間02：59：36，真感動我們一起回來了。」

常常在運動賽事中聽到永不放棄 Never Give Up. 這幾個字眼，大分時間都是相當輕忽的撇過而已，但當看到身邊跑友的真實故事時，那種勵志鼓舞人心的事蹟，真的要用力按讚才行。

一個人可以跑很快，但一群人可以跑得遠又久，對於跑步這項運動而言，獨行俠可以一次次的疾馳狂奔，但參與活動的日子很難長久，一大群人相互鼓勵一同參與，常常在輕鬆的言談之中就把賽事給完成了。

距離SUB2就是拿杯子多喝一口水的時間，說長不長、說短不短，準備充分心態調整好，進入兩小時應該是有絕對的信心，但若無法做到心無旁鶩、保持正確的心理狀況時，一秒鐘都可以逼死一位英雄。

受到疫情的影響，去年 SUPERACE 黑馬半程馬拉松之後，相關賽事相繼取消或延後，本場 2021 元宵月光路跑原為元宵節舉行的賽事，亦延後一個月舉辦成了我的2021第一場賽事。多練習才能擁有自信，有了信心，一切就水到渠成了

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