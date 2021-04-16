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訓練心得／ GRC 跑者養成班 不只是養成

運動筆記 / 建廷

當我一看到 Garmin Run Club 的跑者養成班興奮的二話不說立馬直接就報名，因為課程內容相當的豐富，另外還有跑錶可以借用，這對想踏入跑步但沒有跑錶的人非常的友善，不只可以體驗 Garmin 手錶強大的魅力，還有專業的教練指導怎麼使用及設定。在課程開始之前，黃毓軒教練也會從基本的關節操、暖身、動態暖身毫不馬乎一一的帶領大家認識運動流程。

後續還有一連串的跑姿調整、敏捷訓練、肌力訓練等等

這些訓練當中，當然也是被操到不要不要的，但這一切都是值得的，因為人要成長，就必須先承受過痛苦，有痛苦才會有進步。

最後的驗收雖然當天的身體狀況有些糟，比預期中的結果差了一點，但我覺得夠了，因為比賽是跟自己比，盡自己最大的努力就好了。Garmin Run Club 讓我看見了不一樣的自己也讓我慢慢開始喜歡上跑步，第二期、第三期我也準備好了，期待往後在跑步方面更上一層到可以完成半馬或是全馬的目標。

#GarminTW #GRC#FromZerotoHero#跑出傳奇 #陽光營養補給

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