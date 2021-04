Brooks 50k 挑戰賽 Des Linden跑出sub 3世界紀錄！

37歲、兩屆奧運馬拉松美國國手、2018 年波士頓馬拉松冠軍 Des Linden,4/13 晨間在美國奧勒岡州舉行的 Brooks 50k 挑戰賽,以 3:35/k 均速跑出 2:59:54,突破 2019 年英國跑者 Aly Dixon 的 3:07:20 世界紀錄!

Des Linden 以非常穩定的 1:53:35 通過 31.6k、2:31:12 通過 42.2k,最後 8k 稍微失速花了近 30 分,她表示比賽開始後感覺狀態很好,跟配速員一起配 3:33-34/k,但也許還是稍微超負荷,過了全馬距離的最後 8k 感覺很吃力,畢竟這是她第一次參與超馬的比賽。

