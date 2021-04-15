Brooks 50k 挑戰賽 Des Linden跑出sub 3世界紀錄！

37歲、兩屆奧運馬拉松美國國手、2018 年波士頓馬拉松冠軍 Des Linden，4/13 晨間在美國奧勒岡州舉行的 Brooks 50k 挑戰賽，以 3:35/k 均速跑出 2:59:54，突破 2019 年英國跑者 Aly Dixon 的 3:07:20 世界紀錄！

Des Linden 以非常穩定的 1:53:35 通過 31.6k、2:31:12 通過 42.2k，最後 8k 稍微失速花了近 30 分，她表示比賽開始後感覺狀態很好，跟配速員一起配 3:33-34/k，但也許還是稍微超負荷，過了全馬距離的最後 8k 感覺很吃力，畢竟這是她第一次參與超馬的比賽。

A little video. I think the whole no-rooting-from-the-press-box rule goes out the window under circumstances like these. Seems weird not to mutter something. pic.twitter.com/DVx95mhBaw — Sarah Lorge Butler (@slorgebutler) April 13, 2021

Des Linden 賽前表示半年來的訓練週期走得很順利，以破三為目標而來，但畢竟是第一次步入超馬領域，她仍以謹慎的態度，最高敬意看待這個新領域！她體能分配計劃是，以比馬拉松稍慢的配速跑到 42.2k，理想上感覺就像馬拉松跑了 30-32k 時的感覺，然後進入肝醣耗盡得克服後段撞牆的階段跑完最後 8k，實際比賽經過跟她計畫也差不多，連最後階段的吃力感都被她計算到了，她向來以精準控制自己配速、不受他人影響而知名，體力分配很重要的超馬她很快就駕輕就熟。

去年初的奧運馬拉松選拔 Des Linden 以第四名完賽，8年來第一次錯過奧運馬拉松代表，不過若前三名 Aliphine Tuliamuk、Molly Seidel 和 Sally Kipyego 有人無法參賽，她將有資格上場；在此之外，這場紀錄挑戰賽之後她會先休養恢復，然後下半年參加紐約或是芝加哥馬拉松。

以下是 Des Linden 的 Strava 紀錄，其中還透露了 Brooks Hyperion Elite 將推出第三代！