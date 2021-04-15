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訓練心得／一個人跑步是孤獨 全班作夥跑步叫做...

運動筆記 / 王里長

已經習慣...每天洗澡的時候把245拔下來充電，深夜再戴著入睡，起床查看自己的睡眠狀況，看看今天的天氣、要穿什麼衣服出門...但是4/12，我把跑錶還回去，我失戀了。

佛系跑齡差不多四個月，這是我第一次參加跑班。還記得第一週上課，印象最深刻的是教練請我們閉上眼睛、單腳站立努力保持穩定，那時候我才發現自己的體感有多不平衡。第二週的繩梯、和每一週的馬克操訓練，都讓我明顯感覺到自己左臀、左腿協調性嚴重不足，或許就是這樣，所以過去我的右膝總是特別容易疼痛。當然這只是久病偽良醫的馬後炮，但還是很滿意自己參加完跑班的這項發現。

另外就是高中的我覺得是夢魘的「間歇跑」，中間四堂課都在北田進行。我第四堂缺課，第三堂是100米間歇6圈、第五堂是200米8圈，雖然教練沒有要求我們衝刺要用全力，但還是好疲憊，每次緩跑段我都拖足了時間。不過有跑友一起，就是特別不容易放棄，每次看著前面的同學，就會浮現各種OS：「我不能落後他太多」、「最後一次追上他吧」等等...難怪常常從跑友口中聽到：「我其實是參加跑班後才開始進步的！」這句話。

這六週最大的收穫還是跑錶的使用。我開始學習觀察心率，在什麼區段的時候、自己體感如何，通常維持在什麼心率、才不覺得特別疲憊。雖然沒有辦法為自己擬定所謂課表，但每次自己跑完、再看看這些數據，我想慢慢的，真的能找到比較有效率的練習方式。

最後，我依然是那個還沒愛上跑步的我，但我已先愛上跑錶。暫離的這段時間，先許願運動筆記十週年活動的FR945被我抽到，因為945就是我的夢幻錶，除了跑步、我還要聽著音樂跑步、我還要聽著音樂上山跑步、我還要聽著音樂上山跑步下山用Garmin Pay在超商買瓶麥香紅茶......致敬電影《女朋友。男朋友》：「一個人跑步是孤獨，全班作夥跑步叫做孤獨的總和。」（幫打歌）（我好奇怪）

#GarminTW #GRC#FromZerotoHero#跑出傳奇 #陽光補給  (謝謝辛苦的教練、小妞、貢丸、攝影師)

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