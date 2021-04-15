賽事心得／京都線上馬 人在台灣、跑在京都

2019參加第八屆京都馬，雖然賽道的設計不是破PB用，但能讓人好好認識京都的美，當時對京都馬留下深刻美好印象(賽後的近江牛慶功宴更是讚)。當時非常期待十週年時的京都馬應該會有很不一樣的面貌吧，期待第十屆的到來。可惜2020疫情肆虐，京都馬直接將第10屆改成線上馬：1.海外跑者需要紀念品(萬用頭巾&獎牌)：¥8,0002.海外跑者不需要要紀念品：¥2,000獎牌&頭巾設計如下：

花錢買獎牌，要買嗎？買啊，哪次不買！(手刀報名刷卡)！雖然是線上馬，但對京都馬的支持，一樣要參加，而且獎牌的設計真的很好看，滿滿的京都味。這次線上馬很簡單，在1/23～2/21之間，無論是一次或多次，只要累積42.195K的距離即完成。非常的親民。看到舉辦日期腦中，馬上浮現1/24渣打馬！

原本計畫如下：1/24全力跑渣打馬，一併完成京都線上馬，完美！殊不知，本土疫情再起，渣打馬取消！那1/24還要跑嗎？跑啊，身體狀態都調整到位了，肝醣超補都補了(明明就是愛吃⋯)。感謝朋友很熱心的組成VIP菁英補給陪跑團：小萱、冬、廖肯、老陳。

(特別將2019京都馬紀念品別上跑鞋)

京都線上馬&渣打自主馬時間：2021.01.24 6點

起/終點：福和橋下。

路線：沿河濱往大稻埕方向跑約11K折返福和橋，再沿著河濱往木柵跑10K折返福和橋。

早上6點和小萱會合，在橋下拍下起跑照，隨者15度左右的氣溫起跑。跟著小萱的UBIKE一路聊天&補給，非常愜意，往大稻埕的途中也碰到到廖肯&冬，他們直接從三重跑過來陪我跑，真是有情有義(淚)。

一行4人就邊跑邊聊，很舒服的節奏。雖有逆風但想著折返就順風了，靠近大稻埕時折返，準備迎接順風⋯⋯。但風怎麼會是從我正面吹來，而且比去程還大！首當其衝的就是補給車，小萱騎著UBIKE，比跑者更容易受到風的影響，非常不容易。折返了一段路程後，老陳騎著專業的公路車跟小萱換手支援我，廖肯&冬已折返跑回三重(這2位也是猛猛的)。再度回到福和橋下，已完成22K，補給車先歇一下，我直接往木柵方向跑。這一段路程太陽也出來了，溫度還在可接受的範圍，河岸風景也不錯看，同時『老陳流』的精神鼓勵(A.K.A:幹話&推坑單車、水壺⋯等等XD)，也幫助我渡過撞牆期。小萱也再度加入補給，此時前後各一台補給車，還兼攝影師，水都直接送到手邊，完全不用降速，比菁英選手還高規格的待遇，此時是我跑馬最巔峰待遇吧！

約莫在木柵路四段&和平東路四段附近折返(32K)，雖然想要加速拼330內，但就是跑不起來，36K後掉速：510，那就順順的跑回終點。

(老陳設計的團服：2020FAT42特仕版，藏了 許多彩蛋，讚！ )

最後這段並沒有以往賽事的掙扎，可能是因為前後都有補給車，陪著曬太陽、聊天，就像是跑個Long Long RUN。熟悉的景美河濱景色再度出現，終於抵達終點。

(沒有真男人的速度，姿勢還是可以學一學)(42.4K，3時:33分！)

非常感謝小萱、冬、廖肯、老陳路上的陪伴，尤其小萱頂著逆風全程支援，以立跪謝！人生第一次自助馬，不同於比賽的刺激氣氛，多了一種Long Run的悠閒感，邊跑邊聊天，想著等會兒要吃哪些好料，就這樣完成了2021京都線上馬，也為本季賽事劃下句點。

(補給車的功臣、練完半馬的丸博 )

賽後吃吃喝喝是一定要的，跑後吃起來特別美味。

《後記》

京都馬官方還提供了完賽影片，可以將跑者自助馬的里程套入京都馬的實際路線&風景，也可以替換成自己的照片，很貼心。影片連結：影片連結

App上也可以看到賽事期間累積里程的排名：第一名：1,440K，平均48K/天，神人中的神人。

官方在3月底寄出獎品牌和紀念品，3/29就收到了。不只獎牌精美，連包裝也很用心，獎牌的塑膠套也做了切割線，一撕即開。文宣上也刻意將正體字&簡體字分別翻譯，不僅是字體連用詞都有微調。京都馬官方展現了日本民族的細膩&貼心。

(包裝印上京都馬路線，有微微突起感，非常精緻)

就算明年還是線上馬，我還是會參加，直到疫情解除，能順利出國跑馬，大家一起戰勝疫情 ！

#FAT42#天生玩家#Run your own Run