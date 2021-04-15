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賽事心得／DADA夜跑派對新北場 凸台初體驗！

運動筆記 / 薇安vivian

📍 2021 DADA NIGHT RUN－新北站

總距離：10K花費時間：00:53:10

名次：女總7

第一次的凸台，獻給DADA NIGHT RUN！

為了#薇安的三鐵備賽，其實好一段時間沒有跑平路了，要嘛越野跑、要嘛游泳，還有點時間會練習一下不熟悉的公路車，或是去健身房。久違的路跑，心裡很是緊張，想著上次Xterra越野賽才中暑，這次會不會又有什麼狀況發生？10公里對我來說並不長，卻想著能否平安完賽。

到了會場以後，迎接我的是ZUMBA暖身帶動，沈溺在音樂和燈光之間，瞬間忘記自己是為跑步而來；身體放鬆，緊張情緒也跟著被緩解了。距離起跑時間還有一段，主持人提醒著「賽道狹窄、可能塞車」，想起以往跑河濱的賽事，的確會難以通行，決定慢慢走向起跑點。

之前的大扭以後，腳踝動起來還是卡卡，現在都會多花一點時間暖身，避免再拐到二度傷害。(想想之前從不暖身，完全是關節破壞王啊)「腳踝今天狀況不錯欸，最近沒復健但偶爾熱敷有幫助嗎...?」「賽後去吃拉麵好了，還是肉圓...啊不對那家今天好像沒開」胡思亂想的同時，差點就要踏上地墊開始計時。默默來到第一排等待起跑，身旁看來都是三分多的選手，想著等等如果不跑快一點，可能會直接被踩過去吧。3..2..1...起跑了！剛剛的擔心完全是多餘，閃過的撞開的，三分多列車早就離我遠去。

維持在4分55秒，手錶很久沒出現這個速度，「欸欸前面女生蠻快的，但她很喘還好嗎」天啊我呼吸聲大到後面50m都聽的到嗎...聊天聲漸漸靠近，刷過的同時不忘回頭眼神關心。(還是其實是投以異樣眼光哈哈哈)天色漸暗，好多選手都開始折返，想著能否再減個五秒，卻有點力不從心，「太久沒練了，順順跑完就好！」隨著會場聲音越來越大，提起雙腳努力衝刺，過終點時工作人員記下我的號碼。

「該不會是⋯有名次！」領取完賽禮時實在難掩興奮，只知道傳訊息給家人朋友，但其實當時根本不知道自己第幾名，「七點十分頒獎，選手請到舞台旁邊登記，女子組第一名...第七名周思嘉。」從沒這麼認真聽大會廣播。沒有破PB，也覺得自己不夠努力，但這次心裡好滿足。可能一開始就是抱持著參加派對的心態，上台自然成了額外的獎勵。在心態上調整一下，原來放過自己是那麼的輕鬆自在！

謝謝 #運動筆記 #運動標籤 照片！

越野跑

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