訓練心得／福和橋下的美少女

故事是這樣的，一個月黑風高的夜晚，在大安公園，一張照片瞬間引爆跑友的熱情。

帥氣的魁哥，遇見兩位穿著制服高中女生。一般來說，學生跑者不多，年輕女生更少，穿著制服跑的更是千年一遇，而且是接近午夜的公園。終於，魁哥如願地訪問到兩位，也終於解惑了我們跑友心中的疑問。當然流量沖到了第一。

真心推薦一定要聽。現在高中女生真的很有自己的想法。

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跑步不要聽: ep. 31 少女偶像跑步團體來了‪！‬

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緣起二:因為一直在福和橋下團練，前一陣【天橋下的魔術師】很火，所以清明假期規畫了很多天橋系列團練。

【新月橋下雅典娜】

【陽光橋上小蓉包】

當然重頭戲是【福和橋下美少女】這次南北各大著名女校都到齊了。

其實今天是特地為魁哥慶生，感謝魁哥支持妹子陪跑團的活動。

魁哥領跑

一早河濱熱情洋溢，青春的氣息感染著每個人，連攝影大哥都說今天怎麼這麼多高中女生。

一整個河濱都戀愛了。

這畫面是不是很美。

魁哥的速度不是蓋的.4:20 跟不上阿。

靈魂必須屎

阿嘉必須屎

巧遇最速邱律師

邱律師人氣依然破表。

一個涼爽河濱的日常，留下連續時空的瞬間，印記化為心裡的燦爛，願你我共創美好回憶，妹子陪跑團為妳加油。

#妹子陪跑團