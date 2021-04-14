快訊

攻擊亞裔都無罪？美國「仇恨犯罪」起訴多難

下班繞路吃鹹粥出車禍被判「非職災」！法院駁：北部人不懂台南日常

訓練心得／福和橋下的美少女

運動筆記 / ChenLe Wang

故事是這樣的，一個月黑風高的夜晚，在大安公園，一張照片瞬間引爆跑友的熱情。

帥氣的魁哥，遇見兩位穿著制服高中女生。一般來說，學生跑者不多，年輕女生更少，穿著制服跑的更是千年一遇，而且是接近午夜的公園。終於，魁哥如願地訪問到兩位，也終於解惑了我們跑友心中的疑問。當然流量沖到了第一。

真心推薦一定要聽。現在高中女生真的很有自己的想法。

Apple Podcast

跑步不要聽: ep. 31 少女偶像跑步團體來了‪！‬

Spotify

跑步不要聽: ep. 31 少女偶像跑步團體來了‪！‬

緣起二:因為一直在福和橋下團練，前一陣【天橋下的魔術師】很火，所以清明假期規畫了很多天橋系列團練。

【新月橋下雅典娜】

【陽光橋上小蓉包】

當然重頭戲是【福和橋下美少女】這次南北各大著名女校都到齊了。

其實今天是特地為魁哥慶生，感謝魁哥支持妹子陪跑團的活動。

魁哥領跑

一早河濱熱情洋溢，青春的氣息感染著每個人，連攝影大哥都說今天怎麼這麼多高中女生。

一整個河濱都戀愛了。

這畫面是不是很美。

魁哥的速度不是蓋的.4:20 跟不上阿。

靈魂必須屎

阿嘉必須屎

巧遇最速邱律師

邱律師人氣依然破表。

一個涼爽河濱的日常，留下連續時空的瞬間，印記化為心裡的燦爛，願你我共創美好回憶，妹子陪跑團為妳加油。

#妹子陪跑團

延伸閱讀

找到了！台中失聯少女在桃園 警追通聯、監視器尋獲

影／蔡英文第14次訪基隆 林右昌舉拆天橋向總統證明行動力

高雄捷運岡山站3年後通車 連接車站天橋加速推動

莊凱勛「天橋」變髮解密 網友推測導演這句話藏玄機

相關新聞

賽事心得／台新女子馬拉松 感謝補給站志工

週週慢跑社3k 補水站 2019.12.15臺北馬拉松27.5k補水站合影 是我加入週週慢跑社第一次參與活動， 當時的我心情錯綜複雜一方面開心和團員一同參與 另一方面可以對跑步

訓練心得／福和橋下的美少女

故事是這樣的，一個月黑風高的夜晚，在大安公園，一張照片瞬間引爆跑友的熱情。 帥氣的魁哥，遇見兩位穿著制服高中女生。一般來說，學生跑者不多，年輕女生更少，穿著制服跑的更是千年一遇，而且是接近午夜的

賽事心得／台新女子馬 旗袍女團來襲全紀錄！

女力聚集 2021年初疫情再起，馬場一陣風聲鶴唳，若干大賽事相繼延期或取消，讓跑者間的氣氛也隨之低迷，一年一度四月份登場有「香香馬」稱號的台新女子馬拉松是否能如期舉辦仍有變數，然而女力已悄悄聚

賽事心得／廈門馬拉松 升級為白金標、來的都是老朋友

一場馬拉松賽事辦久了，往後的每年就會像老朋友的聚會，來的都是老熟人。熟悉的賽道熟悉的起終點，輕車熟路的抵達和離開，一路奔跑中興許常常會遇到「今年又碰到啦」的賽道好友，大家未必熟識，卻一起前後跑過很長的

日本人跑遍台灣／DADA NIGHT RUN夜跑派對 三角爭霸總排戰！

我今天參加 DADA NIGHT RUN夜跑派對-新北站 的10k。到了會場看到很多人帶夜光的帽子、手環、螢光棒， 然後陽光橋上也有七彩燈光。DADA RUN很熱鬧！ 起跑前我吃了 #紅牛聰勁

NN 使命馬拉松精英賽移師荷蘭 Kipchoge 的王者復仇之戰

原本距離德國漢堡市的 NN 使命馬拉松精英賽還有不到兩週的時間，但由於當地針對 COVID-19 而作出的限制，令賽事推遲至 4 月 18 日舉行。令大會不得不在少於一個月的時間內，找到一個新的比賽地

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。