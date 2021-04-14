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影／「張鮭魚之夢」以特殊原因改回原名 3次機會用完

賽事心得／台新女子馬拉松 感謝補給站志工

運動筆記 / 陳小敏

週週慢跑社3k 補水站

2019.12.15臺北馬拉松27.5k補水站合影

是我加入週週慢跑社第一次參與活動，

當時的我心情錯綜複雜一方面開心和團員一同參與

另一方面可以對跑步更進一步了解……

當時的我什麼事情都不懂都是團長和週週團員前輩們一步一步教導指引我～直到……2020年～

2020.11.27臺北馬志工講習合影 感謝團員們熱心參與，有你（妳）們真好

2020.12.20臺北馬拉松27.7k補水站合影

第二年不知道哪裡來的勇氣，我居然大膽的跟週週

提出我想續接臺北馬志工時，當時的我心情上上下下一度還以為會被團員們拒絕，沒想到團裡的前輩猴哥對我說了一句：你敢接我們就敢做全力挺妳到底

哇！突然有受寵若驚的感覺，心裡滿是感激

又是人生第一次有被認同這種感覺真好。

更堅定我在週週還是有小小的貢獻，

有了大家的鼓勵讓我更有動力…………

疫情過後賽事減少一場一場的取消，連我也慚愧

因為工作忙狂加班忙賺錢連團練也少去。

正當大家以為沒了賽事沒了

活動時團員大魚建議我們可以一起來變裝跑賽事

於是報了台新女子馬（俗稱女子香香馬）

麗蓉 紀涼涼 小欣 小菁 我 康小慈 大魚 Lin Lin chen 

大家百忙之中抽空團練

開啟了我們的瘋狂行徑～

每週三週週慢跑新月橋板橋端8點起跑

7分配速則由我帶領，團練6～10k 旗袍練習跑。

接連四個禮拜團練以及拉朋友入坑，在者FB 社團

招募～志同道合的女跑友們一同上馬場，

就這樣43名旗袍團正式成軍，不管是21. 10.3k

大家都抱著歡樂跑。

台新女子馬旗袍女子軍團集合點拍照

21k 組美女合影

10k組起跑前合影

3k組起跑前合影

真的由衷的感謝週週慢跑前輩們

當我突然接到中華路跑協會主要聯繫人令晨

告知3K 尚缺志工們立馬我又在群組尋問可否幫忙時

這時顏爸及承益哥義不容辭的答應了。

又是一陣感動，有你們真好。

感謝你們的付出，無私的奉獻。

凌晨3點半集合，志工們2點就準備出發前往會場

顏爸 承益哥 感謝二位週週男神協辦這次的補水站

正義哥 周老師 承益哥

光榮哥 正義哥 永慶哥 廖誠 來福哥 顏爸 承益哥 週週猛男加油團～

21k 旗袍3k合影

10k組獻飛吻💋

萬百的感謝週週慢跑協會孫立剛創立週週慢跑社以及所有參加志工的成員們，辛苦了～感恩

有你們的支持與參與感恩在心。

未來的日子還有什麼變化.……

我們未完待續～

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