賽事心得／台北馬拉松 拼死訓練，不是來這裡放棄的！

109/12/20，2020臺北馬拉松-初半馬。有些人問我，我什麼時候這麼喜歡跑步了？其實我也不會回答，我本來就不討厭跑步，只知道應該是109/8/18救助訓結訓後就一股腦兒栽進去了，就好像幾年前睡醒張眼就不想碰籃球了那般突然，暫且就希望能一直跑下去，能全心全意鑽研一種運動是很酷的事！

距今8個月前，開始接收有關中長距離路跑的相關知識，包含認識世界頂尖跑者、跑鞋、跑姿及身體機能等，也不知道哪來的膽識直接報名了臺北馬、臺北渣打馬及高雄馬等半馬賽事，這在之前我最長也只跑過10K而已，可能是給自己個動力投入訓練吧。說是訓練其實也不然，充其量應該說是養成較規律的運動習慣（相比大四及工作一年時的肥宅樣），但還是會敗給工作一天後的厭世，吃飽坐在沙發常會累到斷片，另外也沒有一套固定課表，往往都是到了跑場再隨意訂定，且週跑量最多應該都小於40K，也常用核心肌力訓練代替跑步來安慰自己已經有運動了，更甚也有一個禮拜都沒站上跑場的。

不過跑步真的很有趣，跑界最廣為流傳的一句話：「沒有奇蹟，只有累積。」，只要肯付出，必定會進步，不管幅度大不大，再怎麼樣出來流流汗也會釋放負面能量，心肺功能也會變好！期間搭配漸進式飲食控制，平日早餐不是無糖豆漿就是空腹，中餐幾乎都是水煮餐，幾乎不喝手搖杯（真的有喝也是無糖鮮奶茶），不吃炸物、蛋糕及宵夜等有的沒的，連酒都戒快兩個月了（曾經每週酒吧報到一兩次），體重也從76kg降到現在65kg，這些都是為了把身體改造的更適合長跑。

2020許多賽事都取消辦理，12月底的臺北馬便成了各路好手大展身手的盛大舞台，尤其遇上近乎完美的天氣（16°C微雨），許多頂尖跑者都破了PB，那股蒸發雨水的熱情著實令人悸動！至於我，繳出了一張還過的去的成績單，初半馬1:50:02完成，算是達成賽前預定110分鐘完賽目標，美中不足的是起跑點擠了1萬多人，第1公里用了將近6分鐘才完成，不然應該可以低於110分鐘完成半馬的；喔還有第16公里真的最崩潰嚴重掉速到5:43，但很不可思議的是後面居然又拉回來了，其餘都在4:40至5:20的配速飄。

真的很謝謝所有靠雙腳把自己帶回終點的跑者，很謝謝所有聲嘶力竭吶喊的加油團，很謝謝所有辛苦整理環境的志工，很謝謝專業拍照捕捉的攝友，很謝謝堅持到最後一刻的自己！路上看到一句話我很動容分享給大家：「你們拼死訓練，不是來這裡放棄的。」