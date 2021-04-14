賽事心得／台新女子馬拉松 與自己回到跑步初心的約定

妳有跟自己的運動約定嗎？2021 Taishin Women Run TPE台新女子路跑

台北女子路跑，我跑了七年，是屬於我跟我自己的約定。

每一年我都跟自己說好了，要回到初心的跑道跑一跑，複習跑步的初衷。

回想當初我會踏上馬場的契機，就是香香馬了 (運動中的女生最美麗，肯定連汗都是香的(最好是XD)，所以女子馬也被稱作香香馬。)

遙想當年，8年前初入跑圈。

什麼叫六大馬，配速是什麼(能吃嗎?)；5分速跑起來是什麼感覺；21公里距離有多長都還不知道...

然後就在2013年某一天，社團一句 '我們有Nike贊助社團的女生跑半馬名額喔，報名還有送衣服喔!' 。 然後免費的當然要去一下(!?) 就這樣喊加1報名下去了~ (貪財貪財)

在沒有跑步習慣的我，當時沒有跑步的衣服，所以就去血拼 (結果花的還遠比報名費多~~果然免費的是最貴的阿)

在這之前最遠大概只跑過3K的練習，或者在跑步機上跑一兩次?!....然後比賽的日子就這樣到了。

想當年皮膚好白，初半馬的臉好單純

21公里有多長沒有跑過真的無法體會。2014那年是在6月開賽(熱到爆的夏天)還記的很清楚，看到起跑區怎麼好早好早起床大家還這麼有精神，一群人是有吃什麼藥可以分一點給我嗎？好睏好睏，我可以回家嗎？一堆早知道不要報名的心情mur mur之下，踏上起跑線出發了。

雖然起跑前一堆抱怨，但我記得，那時的自己跟自己約定一路慢慢跑沒有關係，只要不用走的，終點會到的! 邊聽音樂邊跑，開著NRC app紀錄里程數(跑到一半手機還沒電)，還帶著毛巾(可能是痛苦的時候拿來咬牙切齒用?) 最後半馬就這樣糊里糊塗的在3:15完成。

那個毛巾我也不知道是怎麼回事(擺手)

完成後回來也沒有特別的想法，只是覺得好遠好熱腿兒好痛... 然後鐵腿了一週，心裡暗暗決定我再也不要跑步了! 於是隔了整整一年都沒有跑過步，直到下一年的香香馬在家人的邀(ㄊㄨㄟ)約(ㄎㄥ)之下，2015年才又報名了。可能是對於跑步的熱愛還沒被啟發吧(!?) 這一年跑的比初半馬更慢...3:21回到終點。

2015年沒有找到什麼賽道照，用這張起跑前代替吧。

然後過了一年，2016年我又報名了!因為這次有因為比較常跑步了一點，跑步的朋友變多了。在2015-2016年間，跟著朋友參加過大榮在日月潭辦的超半馬29K、澎澎裙、金門半程馬拉松~ 這年社團有好多朋友幫補幫加油，也有西裝加油團~ 成績進步了一點，終於破3了！2:53回到終點。

這個角度，為什麼臉這麼圓!!XDD

開始覺得跑步有趣很多了。 在藉著跟著大夥出去跑旅，就這樣跑出了一點興趣。接下來就是大大小小的賽事，週週馬一直跑一直玩賽。 以賽代訓的結果，也可能是為了前1000件的賽是燙字服務，很認真跑完了!

2017年跑了2:07 (可惜沒有破在渣打半馬跑的PB)

我也不知道為什麼手上老是很多東西在跑步(擺手)

2018年3月初馬雙溪櫻花馬後，在初113前的兩周前，跑完香香馬.2:24做收。

好幾年了，手上還是一樣很多東西啊...XD

2019年因為參加夸父追日人車接力賽，所以缺席一次。2020年再度報名，但這次因為都沒練，所以報名10K。

還在慶幸因為疫情延期到7月，10K應該不會太崩潰，可是我比賽當天睡過頭遲到了QQ... 但是最後還是有到會場跟姊妹們一起合照~跟姊妹約定的旗袍阿!

借來拍照的獎牌

一起拍了一些美照

2021年疫情發生一年，轉成佛系跑量。 所以今年沒有特別設限什麼. 輕鬆愉快的回終點. 今年輕鬆愉快地跑，有重溫當初跑步單純的愉快。

不為了成績不為了特別目的，就只是邁開腳步往前進。享受風在臉頰的吹拂，感受腳步踏上道路的每一步起伏，享受此時此刻在這裡的自己。

我喜歡這樣自己 快樂的閃閃發亮。

香香馬的今天，是夸父追日接力東台灣站，為了香香馬今年拋棄隊友們一次XD

每年賽事的變化會有些不同，例如運動品牌從Nike到New Balance，今年再度回到Nike. 完賽T真的好美阿!

看著每年去檢視自己的狀態，就好像回到老家，可以看看過去一年的自己，又完成了什麼跟自己的約定。今年的自己要往什麼目標前進；除了新增的目標，我也會繼續與自己約定每年都要回來，直到跑不動的那天。

今年對自己的約定就是要去克服對於高度的恐懼，為了登上玉山，要認真地往山裡去練習。妳呢？有什麼跟自己的約定嗎？

謝謝這幾年來陪伴的朋友們，也替站上起跑線的自己按個讚:)

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