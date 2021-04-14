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賽事心得／山中山超級馬拉松 風景美、補給讚！
台東關山舉辦的山中山超級馬拉松
選手們在4/9先抵達會場報到
4/10的凌晨3點
125k和64k組選手起跑出發
路線往關山親水公園前進
再接到197縣道
沿著山路往南前進
到達30k鸞山之後天色漸亮
在補給站補充體力之後繼續往前
往上10K的上波路段
到達最高處的40K的補站
補充體力之後
再一路往下跑到64.5K的泰源大補站
泰源補站有轉換袋可以更換裝備
時間已經接近中午
天氣越來越炎熱
61K選手也在泰源起跑出發
125K選手在補給之後
繼續往長達20K的山上前進
跑到最高處再一路往下
到達謎題關卡
與關主進行挑戰
獲勝即可吃烤肉補給和繼續前進
再繼續往山下跑
跑到富里補站補充熱食
接著沿著台9線往池上前進
最後回到關山賽事會場
完成125K的山中山超級馬拉松
享用會場準備的完賽美食
路線上上下下的山路
加上天氣炎熱
跑起來非常不容易
沿路風景非常美麗
補給美食也非常的棒
恭喜所有完賽的選手
感謝主辦及所有工作人員
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