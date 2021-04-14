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賽事心得／山中山超級馬拉松 風景美、補給讚！

運動筆記 / Jack Kox

台東關山舉辦的山中山超級馬拉松

選手們在4/9先抵達會場報到

4/10的凌晨3點

125k和64k組選手起跑出發

路線往關山親水公園前進

再接到197縣道

沿著山路往南前進

到達30k鸞山之後天色漸亮

在補給站補充體力之後繼續往前

往上10K的上波路段

到達最高處的40K的補站

補充體力之後

再一路往下跑到64.5K的泰源大補站

泰源補站有轉換袋可以更換裝備

時間已經接近中午

天氣越來越炎熱

61K選手也在泰源起跑出發

125K選手在補給之後

繼續往長達20K的山上前進

跑到最高處再一路往下

到達謎題關卡

與關主進行挑戰

獲勝即可吃烤肉補給和繼續前進

再繼續往山下跑

跑到富里補站補充熱食

接著沿著台9線往池上前進

最後回到關山賽事會場

完成125K的山中山超級馬拉松

享用會場準備的完賽美食

路線上上下下的山路

加上天氣炎熱

跑起來非常不容易

沿路風景非常美麗

補給美食也非常的棒

恭喜所有完賽的選手

感謝主辦及所有工作人員

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