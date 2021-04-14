賽事心得／山中山超級馬拉松 風景美、補給讚！

妳有跟自己的運動約定嗎？2021 Taishin Women Run TPE台新女子路跑 台北女子路跑，我跑了七年，是屬於我跟我自己的約定。 每一年我都跟自己說好了，要回到初心的跑道跑一跑

2021-04-14 09:47