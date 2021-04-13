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NN 使命馬拉松精英賽移師荷蘭 Kipchoge 的王者復仇之戰

運動筆記 / 運動筆記HK編輯部

原本距離德國漢堡市的 NN 使命馬拉松精英賽還有不到兩週的時間，但由於當地針對 COVID-19 而作出的限制，令賽事推遲至 4 月 18 日舉行。令大會不得不在少於一個月的時間內，找到一個新的比賽地點作取替。而賽事中的焦點 Eliud Kipchoge 本來打算能在今次賽事中捲土重來，一洗去年十月倫敦馬拉松比賽的不佳表現。但因賽事推遲，王者的復仇之戰可能需要稍等一回兒了。Kipchoge 得知賽事延遲的消息後，於 Twitter 上發文表示自己在過去幾個月的備戰中已學習到要保持思考靈活及保持正面，他亦感謝每一個賽事中的每一個人，自己亦會保持正面心態，作出適當的應對方案。

的確，全球的跑者都已經習慣了整個 2020 年都在取消比賽。但直到 2021年，賽事的組織者似乎已經找到了在疫情中舉行比賽的方法。

移師至荷蘭

由於德國改變了 COVID-19 的限制，令比賽無法在漢堡舉行。最終官方於星期二（Apr 4th）宣布比賽地點移至恩斯赫德（Enschede），荷蘭東部的一個城市。由於官方在週二才正式宣布更改比賽地點，因此他們只有不到一週的時間準備。而現在比賽將在位於恩斯赫德城 12 公里外的特恩特機場（Twente Airport）進行。

這次賽事延遲舉行或許會為參加者帶來很大壓力，因為這場賽事是衝擊東京奧運標準而設，同時也是很多選手參加東京奧運最後的機會，所以一旦比賽需要取消或是重新安排的話，很多選手都要重新找後備的賽事替代。Kipchoge 已經是肯亞奧林匹克隊的一員，但是本次的賽事對他意義重大，去年 10 月的倫敦馬拉松比賽中，Kipchoge 跑出了他跑步生涯中最糟糕的馬拉松。這次他在去年倫敦馬拉松失利之後的首戰，這次的賽事就是他以表現，讓過去那些對他的質疑聲音沈默的最佳機會。

4 月 18 日的賽事實在是不容錯過，除了眾星雲集之外，相信也講可預期會戲劇性的比賽上演！相關觀看資訊，請參考 NNRunning Team 官網

資料來源： Canadian Running Magazine

原文作者：星見砂希／原文出處：運動筆記HK

責任編輯：Joanna

＊賽事資訊，盡在運動筆記

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