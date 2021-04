NN 使命馬拉松精英賽移師荷蘭 Kipchoge 的王者復仇之戰

原本距離德國漢堡市的 NN 使命馬拉松精英賽還有不到兩週的時間,但由於當地針對 COVID-19 而作出的限制,令賽事推遲至 4 月 18 日舉行。令大會不得不在少於一個月的時間內,找到一個新的比賽地點作取替。而賽事中的焦點 Eliud Kipchoge 本來打算能在今次賽事中捲土重來,一洗去年十月倫敦馬拉松比賽的不佳表現。但因賽事推遲,王者的復仇之戰可能需要稍等一回兒了。Kipchoge 得知賽事延遲的消息後,於 Twitter 上發文表示自己在過去幾個月的備戰中已學習到要保持思考靈活及保持正面,他亦感謝每一個賽事中的每一個人,自己亦會保持正面心態,作出適當的應對方案。

The NN Mission Marathon in Hamburg will be postponed to 18 April. Over the past months we have learned that we need to be flexible and stay positive. With this in mind, I thank everybody involved, keep working hard with positive minds to find a good alternative. pic.twitter.com/hX6s6LsD4F