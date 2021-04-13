日本人跑遍台灣／DADA NIGHT RUN夜跑派對 三角爭霸總排戰！

我今天參加 DADA NIGHT RUN夜跑派對-新北站 的10k。到了會場看到很多人帶夜光的帽子、手環、螢光棒， 然後陽光橋上也有七彩燈光。DADA RUN很熱鬧！

起跑前我吃了 #紅牛聰勁 的BCAA和聰勁Energy Gel能量膠，希望它能補充我比賽後面所的體力。今天我穿#AquaFeb 贊助的alphafly。

起跑時我看到很多高手！看到五個10k 32分的國手群。我怎麽辦！？一開始五位國手衝出去，馬上就不見了。結果他們慢慢跑還34分，，，太誇張了吧！這時我在第八名。我後面有很多人跟我一起跑。有可能認識我的人要跟我跑！？請跑我前面， 要不然，我拍不到你哦~。

5k迴轉時我看到第6，7名在我前面。第6是全馬2：45的高手，第7名是10k36分的高手。但是相距沒有很遠，大概在我前面100m. 我慢慢追。大約8km的時候，我終於追上他們。我試著超過他們。但，他們跟我一起加速了！好强！ 這裏我們開始最後兩公里的三角總排爭霸戰！我加速，他們也加速。他們加速，我也加速！很緊張！

最後100m的對決比賽很好看哦~影片在這裏 https://www.youtube.com/watch?v=w3Bb5rEdOlA

頒獎後，舞臺變成夜跑派對的會場！有DJ，音樂，舞臺的美女一直給大家禮物! DADA RUN太棒了！我也跟大家合照，很好玩！謝謝大家幫我加油。謝謝大會，志工的朋友們！每次我參加DADA RUN好像同學會的感覺！

謝謝紅牛贊助BCAA，然後，AquaFeb 的鞋子很給力。Aquafeb 有很多跑鞋，運動用品。使用Tomo的專屬折扣碼再享全站95折-TOMOAQ12。大家請看一下 👉🏻https://s.aquafeb.com/NfGZd