賽事心得／廈門馬拉松 升級為白金標、來的都是老朋友

一場馬拉松賽事辦久了，往後的每年就會像老朋友的聚會，來的都是老熟人。熟悉的賽道熟悉的起終點，輕車熟路的抵達和離開，一路奔跑中興許常常會遇到「今年又碰到啦」的賽道好友，大家未必熟識，卻一起前後跑過很長的路。

廈門馬拉鬆就是這樣。本來今年賽事應該在1月3日舉行，疫情導致賽前幾天不得不宣佈取消，時隔三月才重新開跑。但也機緣巧合，因為2月廈馬拿到世界田聯“精英白金標賽事”，成為全球第13個獲得認證的頂級馬拉松，因而週六的廈馬也成為今年第一場白金標馬拉松。

19歲的廈馬，縮減了規模，在已經有些溫熱的4月發槍，也有了更響亮的認證名號。不變的是，來的依然都是老朋友們。

這次的廈馬創造了兩個歷屆“之最“，歷屆比賽日期最晚和歷屆起跑時間最早。——4月辦賽對廈門而言挑戰更大，臨近中午極具攀升的氣溫會很考驗選手的後半程表現。所以今年起跑時間比往期調早了半個小時。在鷺島天還黑黢黢的時候，我們到起點看到，現場的志願者和工作人員就已經整整齊齊待命在工作區域了。

閩南歌裡最響亮的那句「愛拼才會贏」並不只是KTV裡面中年大哥們的專利，每年廈馬期間，工作人員都展現出很認真的拼勁。作為跑馬拉鬆的選手興許只能看到其中表面的一部分，作為現場賽事報導往往能看到更多的台前幕後。他們每年的努力都讓人特別動容。

也許是為了限制搶跑，這次增設了工作人員對每個分區進行起跑的管控，圖中穿白色服裝的工作人員手把手站成一排形成一道人牆，在鳴槍後和同區的跑者們一同起跑，然後跑到賽道的一邊退場。

上午十點的氣溫已經到達22攝氏度，溫度升高對跑者來說，每秒鐘都開始變得難熬。組委本次配備的8套噴淋設備、12個降溫點位和4部霧炮車以外，還提供了食用冰塊，但即便如此，跑者們“手動降溫”也是在所難免的。

這次比賽還比較值得一提的是調整了傳統配速員，也就是兔子的標記方式，以前的很多比賽都需要配速員靠全程舉著一塊牌子，特別是對關門兔來說，真的很難熬，一來手臂吃不消二來影響跑姿，今年這種形式解放了兔子們的雙手，相比氣球又少了很多風的影響。

因為第二天還有無錫馬拉松和徐州馬拉松，加上國內賽事暫不允許外籍選手參賽，廈門的精英選手獨自為戰，比如實現了衛冕的雲南87年老將，楊定宏（2小時15分25秒）。

楊定宏的pb是2小時13分37秒，去年廈馬奪冠成績為2小時13分50秒。今天在不斷升溫的賽道上，除了剛開始十來公里和任廣嶽兩人一起外，楊定宏幾乎獨自跑了近30公里。演武大橋後楊定宏一騎絕塵，比賽成為他與自己的鏖戰。沒能再次跑進2小時14分、無緣12萬全額獎金很可惜，但這樣的長時間一個人跑，沒有競爭對手和兔子，外加高溫，真的相當不容易了。碾者阿提和張振龍分獲二三名（2小時17分23秒和2小時19分44秒），他們兩人也都實現了自己的pb。

女子冠軍則屬於焦安靜，和楊定宏一樣，95後焦安靜同樣也是廈馬的老朋友。2018年當年的廈馬遭遇大風大雨，拿到國內組冠軍的焦安靜被稱為是“風雨裡你怎麼追都追不上的女孩”，今年她領先了第二名陳為芬44秒，以2小時35分30秒奪冠。

站上領獎台背後，我們也在後台看到了焦安靜的疲憊一面，特別不容易。

疫情關係，比賽的人數規模控制的比較嚴格，沒有往期人多，不過賽前賽後的服務依然保持了水準除了常規有的按摩區和冰桶泡腳區，還在賽前和賽後都提供了一次性口罩，方便跑者們在比賽前後能夠及時做好安全措施。同時在一些補給站和賽後服務區還特別增設了廢棄口罩回收箱。

賽後我們也隨機採訪了幾名跑者，除了天氣炎熱，海風大，坡多這種歷史遺留問題，幾乎都是對廈門的好評。有人告訴我們這是他第7次參加，希望再來希望常常來；有人是剛從外地來廈門上班，希望通過這種方式讓自己更瞭解這座城市；有人很崩潰的表示曬傷很嚴重，但一點不後悔，明年塗好防曬再站。有人感謝救命的降溫區，開玩笑說自己有點想留在那沖個涼。

很多優秀的編劇或作家都喜歡在寫故事的時候，將裡面的人物逼到某一種絕境，靈魂或身軀，通過這種形式，讓讀者/觀眾有一種身臨其境的情緒的釋放和面對絕境重生的勇氣。仔細想想，一場好的馬拉松賽事似乎也能起到這樣的效果。可能這也是人們熱衷於跑馬的原因之一，它讓我們感受到流動著血液與汗水，這鮮活地迸發著的生命感。

從3月末開始直到4月下旬，因為疫情的減緩，國內馬拉松摩肩接踵的舉行，每個週末都堪稱是超級比賽週——疫情以前我們總認為是好的比賽需要跑者，現在看來其實是跑者需要比賽。

一場場賽事和每個跑者，相互間的邂逅也許只有數個小時，至多不過兩三天，但這種別來無恙可能已有很多年的交情，和多年的老朋友一樣。廈馬就是如此。

我們明年再見。