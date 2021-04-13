賽事心得／台新女子馬 旗袍女團來襲全紀錄！

女力聚集

2021年初疫情再起，馬場一陣風聲鶴唳，若干大賽事相繼延期或取消，讓跑者間的氣氛也隨之低迷，一年一度四月份登場有「香香馬」稱號的台新女子馬拉松是否能如期舉辦仍有變數，然而女力已悄悄聚集……「台灣週週慢跑協會」的小敏—此次旗袍團的召集人聽取團友建議，幾個月前開始廣招各路人馬一起身著旗袍參賽， 經過一陣子口耳相傳和臉書招募，最後召集了43位美女共襄盛舉，旗袍女團就此成立！

旗袍團募集了週週慢跑 & 妹子陪跑團的朋友~ 另外小敏也在跑友聯誼網上宣傳。

妳確定要穿旗袍跑？

對，我們這群女孩也深深懷疑過，畢竟穿吸濕排汗衣都能熱得半死的路跑，要穿曲線畢露的旗袍來迎戰，這件事本身就相當違和。但如果要變裝，沒有任何一場賽事是比女子馬更適合穿旗袍來跑的。旗袍代表東方女孩美麗、堅忍和獨一無二，與每個在馬場上奔跑的女生相呼輝映，展現美好的女性特質。想起來雖然很嗨，執行上來確難度頗高。在大家備好「戰衣」後，小敏連續四週發起「新月橋」的旗袍試跑活動—布料太硬OUT！下擺太緊OUT！會曝光OUT！跑久會刮傷腋下OUT！小跑6K跟10K各自選擇練習，畢竟半馬組通常要撐個兩個多小時，加上四月天氣漸熱極具考驗，不得不各方考慮調適。

新月橋旗袍試跑連續4週

跨跑團的友誼~ 見識週週慢跑社暖心的補給

「我是女生，可愛的女生」

永遠記得高中死黨曾經跟我說當初升學完全排斥女校。「女生很愛搞小團體又勾心鬥角的，我覺得很累」她說，這些話我記憶猶新，然而三年的女校生活過去，我們和一群好姊妹結下了美好的緣份，一路陪伴、互相扶持至今。終究物以類聚，宇宙的磁場會吸引到和妳相近之人，當發自內心誠意良善地對待，收到的回饋總是無比美好。很高興旗袍團的互動也應證了此點。我們會討論怎樣的衣服和材質適合、可以跟哪個賣家購買；然後討論頭髮怎樣綁、配件如何搭；用什麼粉底？畫哪種口紅？我們也考慮是否要一起減肥、怎樣減肥。我在女子馬前兩天緊急將另一件旗袍快遞到未曾謀面的跑友手上，希望她合適可以一起參與；我也在前一天跑去找「妹子團」的Lisa，請她幫我編了一個適合旗袍的髮型。就這樣我們互相支援到最後一刻，不怕別人比較漂亮，希望大家一起漂亮。

支援前線-旗袍一件！ 跑前兩天火速送到跑友Levy手上

美麗的Lisa是美髮專業 感謝她幫我編了漂亮的髮型

征戰百岳的美女護理師「大魚」失心瘋買了5件旗袍 他說老公是古人不會看網路 說我可以寫出來XD

精挑細選還是跟最美姐妹花小欣小鈴撞衫 不過我覺得非常榮幸喔

變裝歸變裝 還是要完賽

週日天公作美，賞了女孩們一個極適合跑步的好天氣。我因為失策太晚到會場錯過了跟旗袍大軍團拍的機會，還好出發時能和小敏、學姐、Daisy和芳子結伴，一起共跑了前面10K。由於渣馬取消後我已經慢慢開始為全馬做準備，想趁機測試看看近期練跑的狀況 ，於是在經過妹子團的加油陣仗後，決定慢慢脫隊獨跑。

我遲到了無緣團拍 旗袍團市府前亮麗出發

感謝我的10k共跑團 芳子/學姊/Daisy和小敏

感謝建廷 & Leo 的巧克力和蛋糕加持

妹子陪跑加油團來了！超級給力讓我繼衝衝衝

我們去年「拾荒」來的看板其實很棒 今年看還是感動

其實我很享受一個人跑步，眼睛看的、耳朵聽的、雙腳感受的、還有強烈的呼吸和心跳……我沉浸在和自己相處的世界裡。旁邊的女孩也是吧！我看著她們環肥燕瘦、長髮飄逸短髮俏麗、年輕的女孩皮膚吹彈可破，我心生羨慕。啊！我也曾這樣擁有美好的膠原蛋白、那些不化妝也美的年代。

拼命三郎型的「學姊」追求完美 面面俱到 她也是攝影師鍾愛的鏡頭寵兒:)

而我經過貌似和我差不多的媽媽跑者，心裡暗自喊了聲「加油」，那些上班前早起晨練的日子、午休不吃飯硬抽半小時練跑的時光、或是趁孩子睡覺後默默一個人出門吃甜甜圈的回憶歷歷在目。或許有些人會說，「她肯定有人幫忙帶小孩才有這種閒情逸致。」或「她工作一定很輕鬆所以才練跑這麼勤快！」這些其實都點滴在心。

這位少女當媽了 我不相信! Sammi說希望藉由跑步活出熱情

馥麗的寶貝是在霞海城隍廟連續擲出三個聖筊的幸運兒 媽咪只好捨命陪跑3K(命中注定)

我也看到了年紀稍長的、或是視障的跑者，不為年紀或自身障礙所限，就是一種值得驕傲的勝利。台北的清晨，看著賽道上一個又一個奔跑的背影，默默感動著。我知道不管別人怎樣說，我們總有自己跑的理由，就叫跑場上的女孩們真正的時間管理大師吧，我們努力追求一種各種角色間的平衡，別人理不理解，其實也無所謂。重要的是此刻我們正努力跑在女子馬的跑道上，我們想證明自己，也喜歡這樣的自己。

至於我呢，除了高領很熱還有材質不吸汗以外(還有什麼比這兩點更致命XD)，其實穿旗袍還算可以跑(畢竟我也是把它跑完了)，本來很想套那句大家最近愛說的「小孩子才做選擇，我全部都要！」但終究能力有限，美麗和成績只能擇一，最後2:28完賽，無緣PB。雖然如此，2021女子馬圓了我一場愛玩的美夢，也跟旗袍團姐妹們有了一個特別的回憶。而且很阿Q地覺得，穿旗袍都能跑，我以後真的無敵了。

在終點開心碰到Lisa 因為跑完鐵腿 我趕快拉她一起去撒隆巴斯站

最後想起完賽時跑友亭廷說的，「這真的是香香馬ㄟ，好多人噴了香水上場，經過時會有香香的感覺，跟台北馬的味道好不一樣喔。」女生專屬「香香馬」，我們後會有期！

跟妹子團亭廷/季欣/佳蓉 來個愛的抱抱最後是大家期待的旗袍美女集錦