斯巴達障礙跑競賽 周青、張菀芳雙雙連續封王封后！

越野一哥 周青 最終以 54 分 13 秒封王，連續兩年在斯巴達高雄場拔得頭籌

「Spartan Race」斯巴達障礙跑競賽被美國 NBC 評選為最佳障礙跑賽事品牌，4/10（六）一早在高雄阿公店水庫開跑。作為今年高雄上半年的第一場國際賽事，也是斯巴達東亞系列賽首場賽事，兩日共吸引近 6000 位選手報名參加。去年瀰漫了疫情的不安感和不穩定性，高雄場賽事延期兩個月，主辦單位嚴格落實防疫政策，今年雖疫情趨緩，現場仍不敢輕忽，積極做足防疫措施。

作為今年高雄上半年的第一場國際賽事「Spartan Race」斯巴達障礙跑競賽，4/10（六）一早在高雄阿公店水庫開跑！

在尚未開放到國外旅遊的時期，今年的報名人數也明顯增加，走出戶外結合台灣旅遊已是趨勢。此次賽道行經高雄最美景點崗山之眼、阿公店溪、環繞阿公店水庫搭建賽道，要讓參賽者在比賽的同時一覽高雄的山光水色，再度打造去年受歡迎的崗山之眼秘境跑道，邀請選手們賽後走訪岡山，品嚐岡山在地美食。活動第一天進行「小勇士賽」和「Trail 越野賽」，兩場賽事吸引眾多跑者，「Trail 越野賽」10K 上午 8 點 15 分從阿公店水庫鳴槍開跑，因為征服各大越野馬拉松賽事而在越野圈遠近馳名、有著高雄地主優勢的周青三度前來挑戰，賽前盼能不負眾望連續奪冠。

周青最終以 54 分 13 秒封王，連續兩年在斯巴達高雄場拔得頭籌，他謙虛表示去年心情比較緊張，因為是第一次跑斯巴達越野賽，這次因為已經跑了兩三場，相對也比較平常心，比賽的當下跟自己競爭是最重要了；另外，女子冠軍則由去年高雄場也得第一的張菀芳以 1 小時 10 分 40 秒拿下。

女子冠軍則由去年高雄場也得第一的張菀芳以 1 小時 10 分 40 秒拿下

最潮的親子運動小勇士賽，鼓勵民眾可以攜家帶眷親子共跑，體驗令人熱血沸騰的最潮親子運動！4/11（日）還有 5K 衝刺賽、10K 超級賽，各路運動好手已經蓄勢待發，等著挑戰多項障礙關卡！

圖片來源：寬寬整合行銷

責任編輯：Joanna

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