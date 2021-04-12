台新女子路跑 曹純玉半馬封后！

曹純玉以 1 小時 15 分 6 秒勇奪冠軍！（攝自 Joanna）

2021台新女子路跑「TAISHIN WOMEN RUN TPE」今（11）日在微涼舒適的氣溫下，於臺北市政府市民廣場起跑，這場堪稱最美麗的路跑賽今年共吸引近萬名女性跑者參賽！

疫情下最盛大、最美麗的台新女子路跑賽今日（4/11）登場，主辦單位特地安排分組分區起跑（圖片提供：路跑協會）

賽道AIMS認證吸引名將挑戰自我 曹純玉、傅淑萍、陳昭郡 包辦前三！

台新女子路跑賽道獲得國際馬拉松暨路跑協會（AIMS）認證，分為3公里組、10公里個人組、10公里團體組、半程馬拉松個人組等，除了沿線貼心補給食品、運動飲料，也安排猛男及各式表演啦啦隊為女孩加油，賽會結合過往防疫經驗，持續提供高規格措施，嚴格守護所有人的健康。同時今天這場盛會也聚集了傅淑萍、李佳玫、朱盈穎、曹純玉、陳雅芬、陳昭郡等國內一流好手。另外，TVBS 主播夏嘉璐、前主播、Vamos Sports 翊起運動的徐裴翊、熱衷運動的藝人賈永婕等「女力代表」，也在賽道上和姐妹們揮灑汗水。

此為台新女子馬前十名，由左而右分別是 董家琪（第十名）、蔡昀軒（第八名）、陳雅芬（第六名）、陳昭郡（第三名）、NRC總教練吳文騫、曹純玉（第一名）、傅淑萍（第二名）、朱盈穎（第五名）、吳敏（第七名），以及閻筱晴（第九名）（攝自 Joanna）

半馬個人組前 3 名依序為，曹純玉（成績 1 小時 15 分 6 秒）、傅淑萍（成績 1 小時 16 分 43 秒）、陳昭郡（成績 1 小時 23 分 34 秒）。曹純玉賽後表示聽說大會有特別準備女子梳妝及按摩的攤位，「想去看一下，雖然平常沒有在打扮，還是想看其他女生在做什麼。」對於這次參賽目標，曹純玉說，教練有設定每公里配速 3 分 33 秒至 3 分 35 秒，也有達到目標，參賽以訓練為主。儘管確定無緣參加東京奧運，曹純玉接下來會先以場地賽為主，路跑賽則放在下半年！

傅淑萍（左圖）以1 小時 16 分 43 秒拿下第二；陳昭郡（右圖）以 1 小時 23 分 34 秒拿下第三（攝自 Joanna）

霞海城隍廟跨界合作 限量御守送給你

台新女子路跑連續第2年與霞海城隍廟跨界合作，終點現場再次請來三座神明分尊「城隍老爺」、「城隍夫人」、「霞海月老」坐鎮，並贈送限量御守給完賽跑者，還有彩繪師配合賽事彩繪花卉圖騰等周邊活動，要給完賽者獨家的專屬幸福，終點前並安排霞海城隍廟龍舟隊成員迎接女孩兒們。

台北霞海城隍廟三尊神明分身到場坐鎮供跑者參拜（圖片提供：路跑協會）美力更要美麗 享受尊榮服務台新女子路跑秉持讓女孩兒美麗完賽的精神，終點現場提供美髮、伸展、按摩、冰池舒緩等，從頭到腳全面貼心的女生專屬服務，再將更衣梳妝區加大升級，讓姊姊妹妹以最舒適、最亮麗的姿態，享受完賽的尊榮待遇。

終點現場提供梳妝按摩區供跑者賽後打理自己的妝容 （圖片提供：路跑協會）

終點現場由 True Yoga 安排瑜伽老師指導跑者做賽後伸展（圖片提供：路跑協會）

最後，提醒跑完的女孩們，別忘了要好好收操喔！也別忘了進行 賽事評分，想找美美的照片來這裏看 相簿 喔！

2021 台新女子路跑今天結束啦！女孩們跑得還開心嗎，明年 2022 再來參加！ （圖片提供：路跑協會）

責任編輯：Joanna

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