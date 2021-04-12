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賽事心得／夸父追日跨夜接力賽 貫的是你、慣的是我

運動筆記 / 大圓

2021 夸父追日跨夜接力賽 4th-東臺灣站

隊名：今晚我想來點⋯一直跑一直痠一直痠一直跑🏃

神隊友共 10 位 輪流接力 🏃‍♀️

🗓活動日期：2021.4.10(六) ~ 4.11(日)

⏰ 完賽時間：21：05：42         

快樂的日子      

不經意就過了         

真的很捨不得  

但又無可奈何         

好好的擁抱      

留住今天的微笑         

不散的筵席    

就在你和我的心裡         

讓我們舉起這杯酒         

生命就是這樣  記得這一次相遇                

- - -節錄丁世光【 天下無不散的筵席 】

一、貫的是你，慣的是我

       

這支隊伍的起點是夸父追日跨夜接力賽 2019 4th-南臺灣站，我是從 2020 年的北臺灣站中途加入，所以東臺灣站已是半數隊友的大滿貫；對我而言，夸父接力則是習慣排定的行程之一。       

縱使有再多不捨，隊友們已完成階段性的任務，朝各自目標努力前進；看著缺著一角的南臺灣站，似乎在訴說著不完美也是一種完美 ( 不是快來揪我 XD )。       

感謝隊長天天揪我加入，讓我有機會展開環島的冒險篇章；感謝隊友們的互助互信、互相傷害，讓這趟旅程充滿汗水與歡笑。

▲ 歷經 3 年得來不易大滿貫的五位勇者！   

     

🏃 天天：天天推坑，天天入坑。         

🏃 曉婷：終於可以不用再跑了！         

🏃 強哥：誤打誤撞，認真完賽。         

🏃 小智：很累人，但有滿滿的回憶。         

🏃 邱哥：可惜⋯不能放生隊友跟說幹話了！

二、大魔王 - 玉長公路：第 13 - 15 棒 

     

東夸父最具經典的路段：台 30 線的玉長公路，串連花蓮玉里與台東長濱，全長 16.22 公里。     

第 13 棒從長濱進入玉長公路的爬坡路段，接著到吉拿 ( 極難 ) 棒-第 14 棒山路與玉長公路隧道，第15棒從山路後段出來到玉里。

▲ 第 13 棒 - 強哥：跑玉長公路這表情就對了！ 

   

◉ 總距離：7.94 km 總爬升：+339/-2 m

▲ 第 14 棒 - 邱哥：這畢業考的棒次也太硬了吧！ 

   

◉ 總距離：7.66 km 總爬升：+520/-672 m

▲ 第 15 棒 - 曉婷：怎麼還沒到交棒點？！   

 

◉ 總距離：6.50 km 總爬升：+10/-69 m

三、大圓的棒次分享🏃‍♀️ 第 5 棒：卑南鄉｜荊桐 ➙ 都蘭      

◉ 總距離：7.05 km，總爬升：+45/-20 m       

氣象報導會有雨，原預計近中午的第 5 棒不會那麼曬，結果說好的下雨沒出現，迎接的是超曬的陽光。

▲ 4-曉婷 ➙ 5-大圓 ➙ 6-KiKi🏃‍♀️ 第 11 棒：成功鎮｜三仙台 ➙ 南重安   

 

◉ 總距離：7.60 km 總爬升：+26/-26 m       

這路段沿途是的海景，經過三仙橋、石雨傘、男人石等觀光勝地，因一心只想快點跑完，邊遠眺太平洋邊踏著穩定的步頻前往交棒處。

▲ 10-超哥 ➙ 11-大圓 ➙ 12-天天🏃‍♀️ 第 23 棒：鳳林鎮｜鳳林 ➙ 南平  

   

◉ 總距離：6.51 km 總爬升：+16/-31 m       

首次跑第一車，在半夜跑台 9 線時被分局巡邏員警關切。         

警察：你們停在這路邊很危險！          

強哥：我們在等後面跑步的同伴幫她補給。          

警察：現在凌晨 2 點在跑步？          

強哥：對！而且這一路上還有好幾個跑者⋯

▲ 22-曉婷 ➙ 23-大圓 ➙ 24-天天四、如果你想跑夸父接力   

   

如果有人跟我說想跑夸父接力，除一人惡水組外，不論 5 人組或 10 人組皆為團體接力，依個人經驗與建議，你可以有個性與想法，但配合與溝通更重要，包容與理解也是；照顧好自己是基本，幫隊友補給是必須，最重要的是，好好享受賽道跟與同伴們一起完成的旅程。     

所以才會說：跑過夸父接力，不是絕交，就是成為生死之交。

▲ 大家從火車站各自踏上歸途，完美落幕！

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