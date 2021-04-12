賽事心得／台新女子馬拉松 地方媽媽復出賽

一個女人在成為母親後

要經過多久才能找回自己呢？

兩年嗎？五年嗎？大概上小學就可以了吧？

不！當媽媽之後，

可能永遠失去自己了！

妳會全心全意的愛著妳的孩子

我是誰不重要，

孩子平安健康長大是我唯一的期待。

當媽媽之後，總是一陣一陣的，

有時候很憂鬱，覺得自己一無是處，

看不到自己的進步，感覺自己好沒有價值，

每天被繁瑣的育兒、家事逼得快要窒息。

想到82年的金智英，

她老公是孔劉帥成這樣，

她也生病了！何況是我呢？

先生出差多天未歸的某晚

大概是壓垮媽媽的最後一根稻草，

孩子睡著後，哭著問自己怎麼會活成這樣...

後來朋友告訴我，會這麼低落，

大概是妳有想做什麼事情，

但妳一直無法完成吧！

「就跑步吧！」

每次低潮時總會想到那個慢跑的自己。

決定開始跑步後！

平日總在先生上班前兩個小時起床

距離上次好好慢跑也已經是一年多前的事，

想要維持運動的習慣！

卻也得配合先生上班的時段

不然我的孩子怎麼辦？

然後我的孩子常在我運動回來時，

坐在玄關等我，哭著說：

媽媽你去哪裡！！

（媽媽倒退三步！我的回籠覺夢碎）

假日固定一天會繞著住家附近有重劃區慢跑

這一次練習最長的公里數為10公里，

我都覺得我已經跑到彰化了！

什麼！結果才10公里！

後來因為天候、空氣與車多因素，

還是乖乖的進到社區健身房跑跑步機，

以前非常討厭跑步機（畢竟喜歡腳踏實地的感覺）

如今我只剩下它可以選擇，

好吧！只好交個朋友！

事到如今我已經跟它建立良好的友誼。

感謝先生仍然支持我慢跑

因為慢跑後的我神清氣爽

帶小孩變得有耐心一點

連煮菜好像也變好吃了！

（正式脫離黑暗料理界）

記得106年的女子半馬因為懷孕而轉讓

也因為從台北移居台中而跟香香馬漸行漸遠

這一次得復出賽（欸！只是付錢跑回憶）

只希望能跑完就好。

賽前一天開車北上

雖然帶小孩出門就是忙碌而已

好懷念台北的街道，台北的美食，

還有令人討厭卻也已習慣濕濕冷冷的天氣，

忍不住還是跟兒子説：

你看！媽媽以前曾經慢跑在這條路上喔！

也在慢跑的路上遇見你爸爸

非常開心你爸爸把你介紹給我認識(威）

原來一生只招待一個人覺得感覺是這樣

(看著兒子）

賽前一晚，久違的敷了面膜

再次確認明日的號碼布、證件、口罩，

像是一場重要的戰役一般，

好緊張啊啊啊啊！

地方媽媽半馬復出賽（自己講）

必須奮力一跑。

正式起跑的感覺很一般，沒有特別澎湃，因為自己知道並沒有要衝成績，

雖然說也衝不起來（遮臉）

像是平常自己在健身房跑步那樣，

一直到過了12公里，

覺得腳很痠，然後我就停下來走路了！

走路並不可恥好嗎？是為了要再一公里而努力！

累了就停下來，

這不是一個非要全程都用跑的比賽。

幾乎每一個水站我都會停下來喝水，

趁機再休息一下！

當媽媽後就是知道怎麼利用空檔休息（咦）

這麼偷偷休息也到了20公里了！

再一公里就結束了！

我要吃光世界上所有高熱量的食物，

我要吃三碗白飯！

我要把50嵐的大波霸小珍珠椰果全都加爆

奶茶要12分糖.........

（仰天吶喊）

然後，我就看到我兒子了！

欸！我老公帶他去吃早餐又沒幫他擦嘴了！

呃！嘴巴那個蛋黃（扶額）

喔喔喔！時間不到3小時呢！

拍拍自己一下！這位媽媽已經很棒了！

「如果可以把人生所有可能都試過一遍才做選擇，我們會過得更幸福嗎？」

這是無意間在一本書上看到的問題

而我沒有答案，你有嗎？

這一路21公里跑完，

內心千迴百轉，

想過很多很多事情，

重新來過，

就代表現在此刻你所擁有的全部

現在你所珍惜的，愛著的，

就可能消失不見，像是不曾來過你的生命。

或許我不甚滿意的生活

已經是我最好的選擇

在這個過程當中

我得到什麼同時也失去什麼

其實很公平。

好吧！因為我老公也不輸孔劉，

那我心裡也算平衡一點了！

祝自己睽違5年的半馬完賽。