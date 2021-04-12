賽事心得／台新女子馬拉松 人生初半馬—完賽！

#一切都是從一件背心開始的

#我從來沒想過我有一天會跑半馬

2018國家地理世界海洋日路跑14K

（如果我沒有記錯）我第一次參加路跑是 2018 年的國家地理世界海洋日路跑，那場路跑賽事只有分兩組：6 K、14 K，因為覺得『我都花錢了才不要跑 6K 這種河濱就能跑的距離』，就衝動的報了 14 K，賽前一個月也大概只練了兩三次 6K 左右就信心滿滿的上場，也半跑半走邊拍照的 7:22 速度完賽了。我還記得跑完當下我心裡想說『這應該是我人生唯一一次路跑。』

2019Firefox路跑10K

下一個賽事是公司幫忙出錢的 2019 年 Firefox 路跑，不跑白不跑，我也報了個 10K 組，想說 14K 我都跑過了，10K 根本小 case。因為公司額外鼓勵每個距離的（公司）第一名可以拿到獎金，最後折返點我剛好看到第一名的男同事腳痛在對面步行，為了 $$，我立刻開始拔腿狂衝到終點，結果還是輸了（哭）。

除了沒有贏得的 $2,000，跑完火狐路跑的我還留下一個毛病，膝蓋外側（我後來才知道叫做『髂脛束肌』）只要在激烈運動後（打羽球）就會疼痛＋腿軟，後來有一陣子我都習慣運動一定要穿護膝，也開始不太跑步。

（可以看到這張 2020 年我的 Strava calendar，從 2019 年底跑完 Firefox，快半年都沒有任何紀錄 XD）

2020開始參加跑團

到了 2020 年 6 月，我在某人的推薦下，試上了一堂 IR Sports 跑創運動的課。某人當時的 comment：『不會很操啦，放心。』結果好巧不巧的，那天是一期一堂的 UA Training，於是我直接被操爆，上到一半頭暈＋微想吐到只能丟臉的坐在一邊。

體驗完後，被嚇歪的我非常的猶豫要不要正式報名（因為真的很丟臉，也怕每堂都坐板凳），但在某人和教練的鼓勵下（『平常的課沒有 UAT 這麼累啦！』），想要抓回跑步習慣的我還是報名了一期 IR 的初階跑步課程—啟程（我覺得這個名字取的很好，運動旅程的起步的感覺）。

報名之後，就一期一期的上課上到現在，也快滿一年了呢。膝蓋外側我以為好不了的『舊傷』，在復健科＋跑步肌力＆姿勢訓練好後，神奇地痊癒了！我想應該本來就不是什麼舊傷，只是一直沒好的發炎＋肌力不足才會導致運動完都會痛。

IR 的初階跑步課教學非常的完整，一堂 2 小時的課通常會先從暖身開始，進入到靜態的肌力訓練再到動態的有氧訓練，最後會預留 20-30 分鐘的時間在中正紀念堂或大安森林公園分組跑步；課程進行到越後面，有氧的比例和最後跑步的時間會稍微增加。Neil 教練雖然總是帶著點尷尬（笑），但教學非常細心，除了記得大家名字之外，也會記得每個人身體近期的狀況，課程中都會提醒如果身體不適可以如何調整動作，課後也會常常提醒大家要跑步交作業（就算沒交作業，一週也至少會運動到一次XD）

2020渣打半馬———取消

參加跑團的同學大都蠻熱衷參加賽事的，在氛圍感染下，我也不免俗的想報個據說是最涼爽的渣打馬，本來想跑個能力範圍內的 13K 就好，結果發現只有半馬以上的賽衣才是背心！認識我的人可能都知道，我非常非常的怕熱，所以也非常非常的愛穿背心！很常在捷運上發現旁邊的人穿著羽絨外套，只有我穿著吊嘎。所以報名的當下一時腦熱，就勾了半馬。在熱火朝天的準備後，渣打馬——取消了⋯⋯

而且在準備的過程中，我也發現了新的問題—足弓內旋。在 11 月練習達到最高峰的時候，連續兩天 10K 以上長距離（對我來說很長）後，脛後肌受不了發炎了，所以 12 月時數驟降，好不容易到一月稍微好一點，賽事卻被取消了，初半馬沒跑成。

2021台新女子半馬

台新女子半馬開始報名後，我猶豫了一陣子，因為四月感覺會超熱！但蠻想體驗一下傳說中的香香路跑的，所以最後還是報了，而因為渣打本來選擇的是半馬，後來也就順利成章（？）的也選了半馬。所以我說一切都是從背心開始的，我本來真的沒想跑半馬啊。

接下來當然又是努力練習操課表，果不起然，腳又受不了發炎了，去了跑團教練也有在去的復健科看後，醫生建議我做鞋墊，但客製化鞋墊超級貴，所以我抱著僥倖的心理想說練練大腿肌力，看能不能讓腳不要再出狀況。

到了賽事前三週，練完一趟山路 10K 一趟平地 10K，很棒，腳又發炎了。這次不敢再僥倖，下定決心花了錢做了鞋墊（我的錢 RRR）。殊不知事情不是我這個憨人想得這麼簡單，以為鞋墊做完就好了嗎？鞋墊還要至少 1-3 次的調整呢，於是雖然脛後肌開始比較乖巧，但邊練跑邊出現足弓起水泡、腳趾痛到走路都會跛腳的各種鳥事。賽前一週去看醫生，我問醫生建議半馬到底該穿鞋墊還是不穿鞋墊跑，醫生一臉為難地說：『你⋯⋯很想跑齁？』

最後我還是選擇穿鞋墊硬跑（都繳了報名費怎麼可以不跑！），比賽前一天綁好晶片、別好號碼布、收好包包（真的還好前一天有全部準備好，因為我當天早上腦袋幾乎一片空白，連好好收在衣保袋內袋的口罩都找不到）。一整晚睡睡醒醒，一邊煩惱我到底該把 apple watch 放在充電座上以免跑到一半沒電，還是戴在手上以免早上忘了拿，穿穿脫脫了三次。

還好當天的天氣還不錯，一點都不熱。出發時先跟著 2:30 的 pacer 慢慢跑，想說後面再加速。跑到一半左右還有力氣笑。

進入 14 K 時，腿腳都開始沒力，而且隱約感覺足弓刺刺的，應該是水泡又找上門了，這個時候真的有感覺到教練說的『練擺臂很重要』，開始用擺臂的力量撐著腳邁步，心裏邊想『不過就是個 6K，隨便出去跑就有了，有什麼了不起。』剛好又遇到 2:30 pacer 團，還跟了一段，遇到攝影機還可以努力笑一下（但眼神已開始迷濛）。

停完 15K 水站後，pacer 帥哥團消失了（哭），身體也開始真的覺得精疲力竭，每一個 500 公尺感覺都像 2 公里，連擺臂都開始變得困難，忍不住開始靠到最邊邊跑跑走走；過了 18K 的水站 19 K 左右，發現平均配速已經掉到 7:01，再走下去連原本預定的底線 7 分速都達不到，開始硬ㄍㄧㄥ著逼自己跑起來，也想到之前有看到有人跑到意識恍惚跌倒，在心裡跟自己說『要專注，不能昏倒或踩空跌倒』

（被捕捉到非常兇的臉，OS: 『快到了，不能昏倒啊！』）

到了最後 600 公尺，手錶已經 21 了，為什麼終點還沒到啊！！！到了橋下，還有 300 公尺，真的快不行了，為什麼 300 公尺這麼遠？？？最後看到紅地毯，踩上去的瞬間突然不知道哪裡來的一波力氣，開始衝刺，終於！到！終！點！了！

（終點後第一張照片，超呆滯，衣服也很亂）

（稍微喘息後發現，太陽出來了，草地很好拍）

跑完心得：

再也不要跑半馬了

說好的跑到後面水站人會很少呢？（某人：「誰叫你跑這麼慢，剛好跑在最多人的一團裡」）

L’erickson 髮圈真心好用，為什麼沒有拿到免費送名額 QQ

要試新東西真的不要賽前一個月才再試！

以下曬照片：

（被我拖來上跑團課，又報了人生初 10K 的大學同學 <3）