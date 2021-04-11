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路跑／台新女子半馬 曹純玉封后

中央社 / 台北11日電
許久未參賽的曹純玉今天小試身手，以1小時15分6秒率先抵達終點，拿下半程馬拉松后冠。 台新女子半馬賽提供
許久未參賽的曹純玉今天小試身手，以1小時15分6秒率先抵達終點，拿下半程馬拉松后冠。 台新女子半馬賽提供

2021台新女子路跑今天開跑，名將曹純玉參加半馬個人組，以1小時15分6秒奪冠，而台新金控董事長吳東亮的夫人彭雪芬繼去年完賽10公里後，這次挑戰半馬並順利完賽。

台新女子路跑今天在台北市政府市民廣場起跑，不僅吸引近萬名女性跑者報名，還有包括傅淑萍、李佳玫、朱盈穎、曹純玉、陳雅芬、陳昭郡等好手參賽。

半程馬拉松個人組部分，曹純玉以1小時15分6秒封后，傅淑萍以1小時16分43秒拿下第2名，而陳昭郡以1小時23分34秒、第3名作收。

對於這次參賽目標，曹純玉說，教練有設定每公里配速3分33秒至3分35秒，也有達到目標，參賽以訓練為主，儘管確定無緣參加東京奧運，她透露，接下來會先以場地賽為主，路跑賽則安排在下半年。

聽聞大會在終點有特別準備女子梳妝及按摩的攤位，曹純玉也相當好奇，「想去看一下，雖然平常沒有在打扮，還是想看其他女生在做什麼」。

台新女子路跑賽道獲得國際馬拉松暨長跑協會（AIMS）認證，分為3公里組、10公里個人組、10公里團體組、半程馬拉松個人組等。台新金控董事長吳東亮的夫人彭雪芬繼去年完賽10公里後，今天挑戰21K半程馬拉松並順利完賽，吳東亮更以具體行動表達支持，在終點獻上鮮花，迎接成功征服21公里的彭雪芬。

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