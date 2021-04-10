跑步知識／澳洲選手實際體驗 你所不知道的日本長跑文化！

先放下你的成見，想到日本的長跑文化你會想到什麼？刻苦、團結，還是軍事化訓練？或許，我們可以從一個受過日本訓練的外國跑者的觀點，一窺日本長跑文化。

>來自澳洲的 Melissa Duncan 在 2019～2021 年成為日本資生堂團隊的一員，她回顧自己在日本經歷的高潮與低谷，今天要介紹的是來自澳洲、2019 年大洋洲 5000m 冠軍的 Melissa Duncan。

她在 2019～2021 年 1 月成為資生堂團隊的一員，並且是少數加入日本公司團體的非「非洲」外國運動員的其中一員。現在，她已經回到澳洲，並回顧自己在日本所經歷的高潮與低谷，讓我們一同看看她那真誠的回憶錄吧！

加入資生堂團隊後，我將永遠不會忘記我的第一次會議。工作人員在第二天公布培訓內容，「早上訓練...，上午11點訓練...，下午訓練...」我心想「什麼？我們要一天練三次？」我以為這有一點過頭了，但當我得知這個課表還不只是一天，而是一個禮拜七天有六天都如此。

2019 年我加入在日本東京的資生堂跑步俱樂部，這是一個由 13 個女生組成的團隊，我們共同目標是被選為資生堂 6 名正式成員的其中一員，並且參加年底「皇后驛傳」（Queen's Ekiden，日本女子實業團年度長跑大賽）的全馬接力賽。這個隊伍會訓練一整年，只為了在這場戰役能有最佳的表現，由於每一個團隊可以有一名外國選手，因此我被招募進入資生堂團隊，並成為這場賽事唯一一個非「非洲人」的外國人。

Melissa Duncan 2019 進入日本資生堂跑步團隊，並成為賽事「皇后驛傳」唯一一個非「非洲人」的外國人

在日本居住與訓練兩年的時間，回頭看會覺得這是一趟很不可思議的旅程，不只讓我了解真正的日本生活，同時大大地打開我的眼界，幫助我了解自己是一名運動員，了解什麼是對我有用的，以及我需要做什麼才能做到更好。因為跑步，我到了許多地方、見過來自世界各地的隊伍以及其訓練方式，但我從來沒有看過像日本這樣的系統。

在日本系統中，運動員將訓練視為「全職」工作。這不只是像大部分職業運動員那樣一天兩練的全職，而是一天練三餐，在練習之間的空檔時間也全數獻給訓練，如進行仰臥起坐、個人訓練或是高壓氧治療，更不用說一週要按摩 3~5 次！當我問她們週跑量是多少時，女孩們似乎很驚訝，因為這不是她們平常考慮的事情，她們只是參加培訓，並按造教練指示去做，對訓練的目的或預期結果沒有任何疑問。

根據她們最後一週的訓練，我推測出一週大約是跑 200 公里，這遠超過我自己挑戰自我的量。面臨不同文化差異，方法可能會有衝突。這沒有對錯，我們只是來自不同的背景，因此會以不同的期望值來面對情況。一旦當我放下了關於訓練先入為主的觀念，就變得比較能適應。

Melissa Duncan 驚訝她們平均一週的週跑量達到 200K，不過她說當自己放下關於訓練先入為主的觀念，就變得比較能適應

遠程訓練營是這些經歷中的亮點！那幾個月住在日式狹小的房間，被允許離開房間的時候只有訓練。由於許多競爭隊伍也住在這些訓練營中，當我每個早上在旅社大廳時，能看到一組一組的人馬從 6 點就準備開始訓練，而一些隊伍會進行同步的暖身，並在進人相同日式伸展時喊出同樣口號。

這是最獨特、奇幻的場景，在日出熹微的光線中，所有人的髮型相似，加上我那不太好的視力很難在其中找出我的隊員們，因此我很享受遊走在其他隊伍時，認真注視每一個人，並點頭致意，用日文說著「おはようございます。」>（＊意思：早安）

另一個亮點是，每個團隊有專屬的廚師做飯給我們吃，我總是依靠我們的大廚每天準備的精美的食物。在我去日本之前，典型訓練前吃的早餐就是香蕉、吐司夾醬，配上一桶優格；在日本的早餐變成是煎魚、蔬菜、米飯和番茄，而最後我發現自己比起咖啡更渴望喝到味噌湯！

雖然食物很美味，但我仍面臨飲食轉換的適應與困難，例如有一次因為吃了海膽與生蝦料理，我的喉嚨開始腫脹，呼吸困難，結果立即送醫治療並注射腎上腺素，這才知道原來我對貝類過敏。另外，我從未意識到自己是多麽仰賴紅肉來維持體力與補充鐵質，這幾個月都沒有吃紅肉的情況下，我發現自己陷入昏沈，變得沒有辦法完成訓練，也無法舒適地慢跑。

驗完血才發現原來是貧血，即使在我已經重新開始補充紅肉以及鐵的補充後，這樣慢性疲勞感還是持續了幾個月。不過我們的廚師很棒，當她得知我的狀況後鼓勵我多吃，還為我採購澳洲袋鼠肉並料理給我吃。

Melissa Duncan 對每個團隊有專屬的廚師做飯給她們吃這點感到開心，她也發現，原來比起咖啡，她更渴望喝到味噌湯！

不過我面臨最大的挑戰之一是訓練方法的差異。現在，用較低的配速跑高里程的量，成為了我所期望做的事，而如果我在訓練時微笑或是說話，就會被其中一個教練怒吼。這裏不鼓勵擁有愛好以及社交，因為這代表你並非 100％ 專注在你的訓練。

過去，從我開始跑步以來，幾乎每個星期日我都會跑一個長跑；現在因為訓練時間表，我必須放棄諸如此類的日常活動，這也讓我覺得很艱難，因為我認為這對於保持自己最佳狀態有幫助。

長跑，確實也是團隊訓練的一部分，但是好幾個星期只有一次長跑，而且是在精準控制下進行的 16K，我們被要求排成縱隊跑，聊天或面對微笑當然是不被允許的，教練會在後面騎單車或是開車，以確保每一公里都被紀錄到，以及精準的四分速。我過去總是驚訝於長跑怎麼那麼短，不過當你在早上 6 點進行，並且在幾個小時後又要練下一餐時，我總是很慶幸不用跑那麼多！

對我來說，最大的文化衝擊是男人對女人說話的方式。教練的帶領風格比起「夥伴關係」，更像是「獨裁制度」，他們有一個「行之有效」的方法，但是卻是頑固地偏離了「有效」。我真的為「高里程」所苦，並有了許多接踵而來的問題，但他們歸結於因為我「虛弱」，他們不了解不同人可能適用不同方法來達到身體的高峰狀態，並非只是「跑越多越好」。

其中一個教練甚至曾經赴澳，向一個教出了很多成功運動員、很有成就的教練 Nic Bideau 學習，不過看來這位日本教練最後沒有選擇 Bideau 的方法，而是在返國後延續日本傳統。最艱難的部分是去年四月時，當時日本正經歷了第二波的新冠肺炎。我們前往南方一個與世隔絕的地方訓練兩個月，這時我才知道日本已經封鎖國境，正意味著我在年底 11 月比完「皇后驛傳」後，還要在日本待上一年，而非原本計畫的幾個月就回家。

這個事實，混合著擔憂我正在經歷化療的母親、懷孕後期的妹妹，以及近期剛失去奶奶的經歷，這些都讓我覺得被深深陷住。除此之外，奧運延期代表我必須被迫在日本訓練，而不是由外部教練來幫我編排訓練計畫。

訓練方法的差異是Melissa Duncan 面臨最大的挑戰之一，不過最艱難的是因為疫情她必須在日本待一年，而非原先計劃的幾個月

大量的訓練很快讓我的憂慮轉變成受傷，我告訴他們我的大腿後肌有侵入性的疼痛感，但教練說這是因為我太胖了，因而壓迫到我的身體，唯一的方法就是減重。從此，我的用餐時間被檢視，並且還要測量我的飯量－－只允許吃 150g。不用說，這不能解決問題，而且還引發了其他問題。當我終於被允許進行「核磁共振檢查」（MRI），得知是「膕繩肌腱病變」，而股骨的地方也有「壓力反應」，然而教練仍然希望我繼續完成下午的訓練，因為在他認為我的肌腱沒有那麼糟、骨頭也沒有完全破裂。他不能理解為什麼我對於進行訓練有遲疑。

在真的回到訓練之前，我和他們協商了整整三天，不久後我的大腿後肌劇烈疼痛，而我需要適當的休息。我覺得我的大腦仍在從這兩年從日本學到的知識中恢復。雖然我寫了許多關於面臨挑戰的文章，但這依舊是在我一生中最驚奇且值得的經歷。沈浸在日本文化中，讓我變得更有耐心與富有同理心。

我學會傾聽他人的話，讓他們說完他們想說的話，而不像過去習慣那樣中間打斷他們、一直想提供自己的意見。自我批判、不走捷徑，感謝廚師的餐點，簡單地生活和對人友善。有時候，我們需要一個進入不同文化的經歷，來提醒自己什麼是重要的事。現在，我已經回到澳洲幾個月了，我很享受現在的生活，並且比以往都還熱衷跑步！在日本的經歷不只讓我更感激自己所擁有的一切，也讓我成為一個更出色、更堅強的跑者。

現在，Melissa Duncan 已經回到澳洲幾個月了，在日本的經歷讓她感激自己所擁有的一切，並且更熱愛跑步了！

其實，可以看出日本的訓練文化與 Melissa Duncan 在澳洲所受的訓練是衝突的，但她依舊願意放下過去既定的印象，去體會並深入到另一個文化中，建造一個專屬自己的跑步價值體系。最令人慶幸的是，她因此更熱愛跑步了！期待日後她的長跑發展！看完你有什麼想法呢？也歡迎在底下分享你的看法喔～

參考資料：JAPAN RUNNING NEWS圖片來源：JAPAN RUNNING NEW／照片皆由 Melissa Duncan 提供

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