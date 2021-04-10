跑步知識／足底筋膜炎如何舒緩？ 簡單3招遠離足跟劇痛！

Hello~今天要來跟愛運動的大家介紹足底筋膜炎！

日前有一名40歲黃姓女教師，因為工作的原因需要好幾個小時都站著上課。近日這位黃姓女教師時常感到雙腳足跟疼痛，且在早上起床下床第一步的刺痛感更是明顯。經復健科診斷，醫師認為這是「足底筋膜炎」。足底筋膜炎常好發年齡介於 40 至 60 歲，特別是需要長期久站或是行走的族群！

你曾經腳底痛嗎？或是在早上起床後，下床踩到地上的第一步腳跟出現強烈刺痛，但是走一段路之後又慢慢舒緩？如果有這樣的經驗請不要輕忽！有可能患有足底筋膜炎喔！那麼造成的原因有哪些？該如何舒緩與治療呢？讓療日子來教你！

足底筋膜炎造成的原因是什麼？從事這些特定職業的人要注意！

衛生福利部朴子醫院復健科羅嘉元醫師表示，足底筋膜是一層扇形且具彈性的結締組織，範圍自腳跟延伸至前方五根腳趾。足底筋膜主要功能是維持站立或行走時腳掌骨頭間穩定，並吸收來自地面的反作用力。足底筋膜炎好發族群為需要長期站立或行走的職業，例如：老師、軍人、舞者、田徑及球類運動員、美髮理容業、工廠作業員、餐廳飲食業等。另一部分造成足底筋膜炎的原因，是足部結構異常的族群，例如：扁平足、高弓足或足部曾經受過外傷。

如何治療足底筋膜炎？保守療法優先

足底筋膜炎的治療方式法有許多種，包括急性發作時以口服非類固醇消炎止痛藥減輕疼痛。物理治療方面可以使用儀器治療，例如：超音波、雷射及經皮電刺激止痛。復健科羅嘉元醫師表示，足部結構異常的患者，例如：扁平足、高弓足或足部曾經受過外傷者，應選擇合適的鞋子並使用鞋墊，將足弓維持在正確的位置以提供良好足部力學結構，避免足底筋膜過度伸張。

局部注射藥物治療或體外震波也可用來治療足底筋膜炎。如果仍然無法緩解，在保守療法無效時，才會進行足底筋膜手術。

如何舒緩？ 教你3招簡單伸展運動

復健科羅嘉元醫師提供以下三項運動來伸展足底筋膜，並訓練腳底內部肌肉。如果仍有不適建議及早就醫，由復健科醫師找出造成足底筋膜的病因，把傷害減到最低。

1.毛巾伸展(圖一)：於坐姿時，雙腿伸直，將毛巾繞過患側腳前足部，雙手持毛巾兩端向身體方向拉近，感受到足底被拉伸時，維持約30秒。

2.腳抓毛巾(圖二)：站立時，患側足部踩毛巾，利用腳趾將毛巾夾皺，以訓練足底肌肉力量。

3. 階梯伸展：找一安全有扶手的階梯，手握穩扶手，讓前足部踩在階梯上，利用身體重量向下壓，維持約30秒，伸展小腿後方肌肉和足底筋膜。

▲圖片取自於衛生福利部朴子醫院新聞稿

▲圖片取自於衛生福利部朴子醫院新聞稿

療日子小叮嚀

如患有足底筋膜炎前往就醫，當保守療法無效時才會建議以手術方式處理，時間上並無明確限制，但症狀在四至六個月期限內無改善就會考慮。若進行手術後，病患仍需進行復健治療才可完全解決足底疼痛之症狀。足底筋膜炎發生率高且病程久，療日子也提醒民眾一旦發現自己有類似疼痛症狀，勿自行長期服用止痛藥，盡速就醫治療為上喔！文章轉載至https://www.healingdaily.com.tw/articles/%E8%B6%B3%E5%BA%95%E7%AD%8B%E8%86%9C%E7%82%8E-%E6%96%B0%E8%81%9E%E5%A0%B1%E5%B0%8E/