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跑步知識／到底什麼是「筋」？肌肉、肌腱，韌帶怎麼辨別？

運動筆記 / 脊姿維運動物理治療所

肌肉、肌腱、韌帶，這些名詞到底有什麼不同？（圖片來源：123RF）

我們常常聽到「筋」這個詞，它的意義是什麼？而肌肉、肌腱、韌帶到底有什麼不同？讓我們一起來「聊療」吧！  肌肉、肌腱、韌帶解剖上來說，「肌肉」負責收縮來執行我們想要的動作，「肌腱」如同鋼索和肌肉相互依存，並連結到另一端的骨頭上，由膠原纖維束組成，是一種具備柔軟度和高強韌性的纖維帶狀結締組織，主要傳遞肌肉收縮或伸長的力量，使身體關節能夠發揮活動和支撐的功用。「韌帶」兩端則是連接骨頭，提供關節穩定性，給予較大的支撐功能。

圖片

不同肌肉其肌腱形狀都不太一樣。肌腱附在骨頭上，就像連接一座橋兩端的鋼索，吊橋上的細繩就是肌肉，具有很好的支撐力。肌肉、肌腱和韌帶三者都可伸展延長，其伸展度以肌肉為最佳，肌腱次之，韌帶最難伸展。那你知道人體最大的肌腱是哪一條嗎？答案是阿基里斯腱，從腓腸肌連接到跟骨。雖然它非常強而有力，但當它承受過多重量時，仍舊會受傷、斷裂喔！  常見 4 種肌腱受傷常見的肌腱受傷大致分為「肌肉拉傷」、「肌腱炎」、「肌腱斷裂」、或「撕裂性骨折」。上述 4 種肌腱受傷，除肌腱炎是經年累月引起的發炎，其他都是短時間內快速外力造成的傷害。  

「筋」又是什麼？而中醫常說的「筋」是一個大家都可以朗朗上口但卻又說不清楚的字。簡單的說，「筋」是中醫古老的說法，指的是「骨骼-肌肉」系統中骨骼以外一些軟組織，相當於現代解剖學的「肌肉」、「肌腱」與「韌帶」的合稱。而「經絡」的走向又與「筋膜」的位置相近，西醫的實證醫學和中醫的辯證在臨床實務上探究，讓全人醫學有了更近一步的接觸。以上就是這次的「聊療BAR」，你對於人體的稱呼有沒有更清楚了呢？下次我們再來介紹有趣的知識～

責任編輯：Joanna

【本文由 脊姿維運動物理治療所 授權轉載，原文出處：[聊療BAR]到底什麼是「筋」？肌肉、肌腱，韌帶怎麼辨別？

＊人體奧秘，盡在運動筆記

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