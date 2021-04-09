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跑步知識／珍珠奶茶、雙Ｑ奶茶，各式手搖杯熱量大公開！

運動筆記 / 好食課

喝杯手搖是上班族的午間小確幸，但是⋯⋯ 圖/ 123RF

隨著街上的飲料店一家一家的開就可以看出台灣人有多麼喜愛飲料，甚至很多人把喝飲料當成習慣，每天至少要一杯飲料否則會整天提不起勁，但手搖杯的熱量真的不可輕忽！好食課這次來解密手搖飲的熱量，到底要如何喝才能避開熱量地雷呢？讓我們一起看下去吧！

手搖杯系列-奶茶熱量：

奶茶相較於鮮奶茶來說價錢較低，是不少學生族群的選擇，奶茶當中的「奶」指的並不是鮮奶而是大家熟悉的奶精。而奶精是一種氫化油脂（不是奶，是油脂，熱量特別高），喝多了可能會增加我們罹患心血管疾病的風險，需要特別注意喔！（以下為每杯 650 毫升正常甜熱量）➤招牌奶茶：熱量 510 大卡➤絕代雙Q奶茶：熱量 504 大卡➤普洱奶茶：熱量 491 大卡➤珍珠奶茶：熱量 404 大卡➤仙草凍奶茶：熱量 335 大卡➤鐵觀音奶茶：熱量 325 大卡

手搖杯系列-鮮奶茶熱量：

鮮奶茶或是拿鐵就是用真正的鮮奶了，與奶茶相比營養素與熱量大不同，鮮奶有豐富的蛋白質、維生素以及鈣，在國健署推出的我的餐盤中也建議大家每天早晚一杯奶，選擇鮮奶茶相對比一般奶茶健康許多！

（以下為每杯 600 毫升正常甜熱量）

➤珍珠鮮奶綠：熱量 531 大卡➤珍珠鮮奶茶：熱量 529 大卡➤綠抹茶拿鐵：熱量 395 大卡➤普洱拿鐵：熱量 323 大卡➤鮮奶茶：熱量 319 大卡➤鐵觀音拿鐵：熱量 269 大卡

根據世界衛生組織建議一天的精緻糖量應是總熱量的 10％ 以下，也就是一天只能吃大約 50 克以下的精緻糖。市售常見的全糖手搖杯都會超過建議量，一杯大概有 60 克的糖，更別說加上珍珠、椰果等配料的糖量，因此建議一定要選擇低糖或是無糖，才可以避免吃進過多的精製糖喔！以上就是這次好食課替大家整理的手搖飲熱量圖鑑，另外記得不要在正餐前讓自己喝太飽，留點胃給正餐，吃均衡的原型食物才能真的補足營養喔！如果有更多想知道的也可以留言在文章下方，好食課會持續搜集更多資料和大家分享！喜歡熱量圖鑑的您，也可以到好食課的 Instagram 逛逛喔！

原文出處：【好食課熱量圖鑑】全糖、半糖？珍珠奶茶、雙Ｑ奶茶，各式手搖杯熱量大公開！

責任編輯：Ian

文章授權：好食課

圖片來源：好食課、123RF

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