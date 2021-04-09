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賽事情報／台新女子馬拉松 最速藝人的破二列車

運動筆記 / 宇豪

各位跑者好久不見，我是宇豪～ 最近比較少在FB粉專出沒，比較常用IG有興趣可以發漏我: yuri_c7

2020年真是可怕的一年，新冠病毒的突襲，讓全世界人類的生活都變了調...所幸2021年疫苗的出現，讓疫情也開始逐漸緩和～而對跑者來說最重要的馬拉松呢，也展露出了一線曙光。今年第一道曙光！則是眾所期待之「台新女子馬拉松」江湖上人稱「香香路跑」～！這次的「2:00 Pacer」又稱「破二列車」，列車長就是我本人了，所以也可以稱為「宇豪列車」啦 ! (自以為是的傢伙XD)，我將會帶領著大家穩穩又平安又順利地破二喔！

 

(照騙，當天可能不是長這樣，沒那麼瘦。)

首先，我來分享一下「破二列車」&「宇豪列車」的搭車標準，剩下幾天時間了，大家準備好了嗎？可以參考看看自己有沒有已經取到車票了呢？以下數據以田徑場測試為主：1.5km 能以均速4:45/km內跑完。2.10km 能以均速5:00/km內跑完。3.14km 能以均速5:15/km內跑完。4.800m x 6、間休3分鐘，能以配速4:40/km內跑完。5.1000m x 5、間休3分鐘，能以配速4:45/km內跑完。6.2000m x 4、間休4分鐘，能以配速4:50/km內跑完。

我想，若已經有達標以上目標的人(任選)，那您就有很大的機率能跟上我的列車了～！當然，若能力還沒有達標也沒關係辣！身體只有一個，千萬不要勉強，我的後面還有2:10，2:20，2:30班次的列車，大家可以適度的自由轉車喔！台新女子馬拉松由於是半馬，所以不需要減量太多天，訓練可以一直維持到比賽日的前4天左右，在開始進行減量或休息就可以。

而減量的這幾天呢，請記住！！！「千萬不要鍛鍊肌肉～～」這樣只會徒增後段抽筋的可能性，建議可以小跑「破二比賽平均配速5:30~5:35/km」，大約3km左右就好，主要是讓身體記憶當天跑速的感覺就好，最多別超過5km。而比賽的前一天(週六)建議完全休息不用跑步，多補充些澱粉類食物，然後稍微放鬆一下腿部肌肉即可。重點來了！補給品建議一定要帶～包含：BCAA，能量果膠，咖啡因...等等，都會有相當程度的幫助續航力與耐力喔！簡單來說，有點像是遊戲裡官方推出之「合法外掛」啦～請安心服用。

 (本文純粹無私分享，無任何廠商廣告置入、無業配，但若能有也不錯。)

可以參考我的補給品使用方法：

A.賽前30分鐘，預先服用第一包BCAA。(寄物前可以手拿一罐運動飲料搭配。)

B.6KM的水站服用一包能量果膠。

C.10KM水站服用第二包BCAA。

D.12KM水站服用第二包能量果膠。

E.17KM水站服用一包咖啡因 (此時大家的撞牆期已經準時報到了XD)。

還有請切記！！每個水站最好都要喝一點水喔，幾口也好～因為若等到渴了才喝，就是身體早已經脫水啦！最後良心建議配速的方式就是．．．不要看配速！搭上列車咬著我就對了～～

XDPS：其實我是怕我這班列車太少人，才上來寫這篇列車乘客召募文的。 

感謝您們的閱讀，4/11早上見羅！

#台新女子路跑#台新女子馬拉松#WomenRunTaipei#宇豪列車#破二列車

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