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賽前情報／二崙半程馬拉松 刣西瓜乎你吃免驚！

運動筆記 / 陳福堂

再一波試跑..辦了幾次試跑..他們意猶未盡..這麼棒的路線該多跑幾回..想跑就邀請幾位高手、來同場較勁一下唄..

感謝跑友..廖宥成、關警官、曾柏嚴、姜宗文、游啟瑞、李承憲、何台龍、陳東初、曹錦堂、張書維、蔡老師..熱心參與試跑..感謝張恭聖中途機動補給..

出發前排一排..果真的下場比賽的話、好幾個都是可以抱獎盃回去的..

偏鄉小村大義村的柑仔店..看起來很有氣質的..碩大的西瓜..告訴你西瓜的原鄉在那裡..

對面的文學牆..更有氣質..宋澤萊的台灣詩..台語通順唸二首..你閩南語過關了..

楊賢村的村婦看到體型壯碩的跑友..忍不住回眸多瞧一眼..

一車一車早市菜販..一個一個通過的跑者..一面賣菜一面跟你喊加油..

二崙運動公園可取景攝影景點很多..可以任意發揮..

五月三十號真正是..刣西瓜乎你吃免驚!..我一個不夠啦..十幾個人..刣西瓜乎你吃免驚!

半馬組十公里後會沖一次森林浴..跑進四番地自然步道..綠蔭蔽日..宛若衝入森林一般..另一番感受..

樂活報名網：2021二崙西瓜半程馬拉松 (lohasnet.tw) 

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