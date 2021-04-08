日本人跑遍台灣／東石良闊盃 21k 再次一對一交鋒二鹿高手！

我今天參加 漫遊東石之美暨第六屆「良闊盃」路跑賽-能源宣導嘉年華活動的21k。這場賽事有很多獎品，2/3的人有機會被抽中，中獎機率超高。獎品是很多東石人贊助提供，東石人真好！起跑前我吃了 #紅牛聰勁 的BCAA和聰勁Energy Gel能量膠，希望它能補充我比賽後面所的體力。

今天我穿#AquaFeb 贊助的alphafly。起跑時我看到很多高手們！我猜測因為可以現場報名，所以吸引高手們？！一開始高手們衝出去，但我落後。因爲這裡靠近海邊，所以風超大。而且又是逆風...我不喜歡逆風，跟上坡一樣討厭。今天比賽怎麽辦？！過程中，我的成績慢慢上升至第六名。前面看到第4、5名。但距離一樣，還有逆風。10.5km回轉時，看到總1、2、3一起跑。大概在我前面的800m，好快！

回轉後，我加速追第四名。他是草莓馬的高手。我們這次又遇到了。我的配速大概3‘45/km，但他也看到我加速，所以他也努力將差距拉大，超厲害的高手。從10km到18km，我努力追他很久，很累。但還是維持跟之前差不多的距離。但是現在已經到了18km，再三公里比賽就要結束。現在是最後關頭，我需要拼死一搏！我開始拼命加速！我的配速大概3‘30/km。差距慢慢的越來越小。然後在20.4km時，終於追上他了！就算我超累也沒關係。最後一公里生死之戰！誰贏誰輸！？好刺激！

詳情請看影片~ https://youtu.be/Z6iDC1hSDVM

跑完後，跟大家合照很好玩！謝謝大家幫我加油。謝謝大會，志工的朋友們！這場很優秀！謝謝紅牛贊助BCAA，然後，AquaFeb 的鞋子很給力。Aquafeb 有很多跑鞋，運動用品。使用Tomo的專屬折扣碼再享全站95折-TOMOAQ12。大家請看一下 👉🏻https://s.aquafeb.com/NfGZd...