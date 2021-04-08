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跑步知識／初學者的越野技術建構

運動筆記 / 周青

越野跟路跑的不同

談到越野技巧前先跟大家說明一下越野跟路跑最大的差異性，一般的路跑是在柏油、硬化路面或人工跑道上進行，而越野跑則是在開放路面，如林道、河谷、沙地..等等，所有由自然環境組成的路面全都算是越野跑裡面。 

越野跟路跑能力上的差異

因為環境複雜多變，所需要的能力及準備也就很不一樣了，越野跑在國際上來說是屬於超馬的一部份，因為從A點到B點假設是100公里的距離，大部分都是在開放路面上進行，而越是長的距離越是考驗全身肌肉的整合性與協調性，某一塊肌群過於強壯都不行，時間一長代償現象一發生受傷是時間早晚的問題。

國際上長距離是100km以上，中距離為50km，短距離是50km以下，不要以為20/30 公里看似簡單，跑起來絕對比跑馬拉松時間還長！越野跑的訓練中我們所追求的首要目標不是以完賽為目的，而是追求不受傷為前提，放眼各項運動都應如此，不管你是否是競技運動還是休閒運動，追求強壯的身體為先，其它如榮耀、健康、身材.. 才是附加的東西。

如何建構越野技巧

在講述越野技巧之前，我還是要先談一下何謂『技術』，技術說穿了就是從實務過程中所學到的知識及經驗，在面對不同的地形、不同的天氣及距離，該怎麼準備上及訓練上都是不斷的從經驗中修正而來。

而『技巧』是『技術』＋『能力』，能力很好的選手，在平路及上坡這種毫無技術的純粹能力上佔據了優勢，但遇到下坡技術地型時明顯趨於劣勢。反之技術很好的選手或許一開始處於落後的位子，在決勝負關鍵的『下坡』往往上演逆轉的戲碼。

對於初學者來說，要建構技巧大多從實物中學習，『勤能補拙』大概是所有運動的心法，而對於越野跑來講，體能是最大的限制，先有跑動能力才講求技術的建構，所以針對剛接觸越野跑的朋友，或是想要在比賽中獲得好成績的人，我建議是『如何跑得溫柔一些』 ，用蠻力硬跑跑不到一半就快氣力放盡了，肌肉硬掉後想跑也跑不了，所以說“保持心情愉快” 就可以了～

（上圖：卡羅樓斷崖，我很怕高就是了...）

越野跑

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