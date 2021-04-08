聽新聞
test
0:00 / 0:00

賽事心得／台北復活節公益路跑 來來妹終於破半馬PB啦

運動筆記 / Jill 來來妹

這不是一場很大的馬拉松比賽，但是卻讓來來妹很有感觸，所以我想寫一篇網誌，激勵那些，正在為自己馬拉松努力的人!

意外的，來來妹破半馬PB啦!!! (01:49:06)意外的，來來妹終於拿到總排五一周前來來妹才知道，去年的復活節路跑延期到今年四月三號舉辦於是原本計畫4/2要去完成台北大縱走第二段，隊友因為我強迫被取消。賽前一周，跑友們要我加油拼前十，因為可以拿獎金，來來妹不小心誇下海口說：如果拿到獎金，就請客啦！周一羽毛球教練課，來來妹的腳就有點拐到，痛了好幾天，昨天本應該好好休息，原本只打算陪男友騎到集合點:大稻埕，耳根子太軟的來來妹，從大稻埕一路被推坑到關渡，又到淡水，後來卻不小心騎上巴拉卡到了二子坪…..！當天回到家已經傍晚五點… 然後來來妹已經想說要放棄隔天的馬拉松了!!

前一晚其實很焦慮，來來妹一樣孤軍奮戰，教練有事無法陪同，教練要我平常心，然後最後丟一句《1:50》完賽就好.....不要讓我失望…….(傻眼!!)團友約5:30集合，一如往常一小時前起床準備，吃了早餐，喝了咖啡!!6:00到了會場，今天天氣還可以，陰陰的，空氣不好，沒有太陽，只是悶了點。如同賽前跑友所說，參加人不多，更別說女生半馬人數，但我依然緊張。跑友很貼心，帶我一起暖身跑，但是我依然感受到我的腳底還在痛啊!!起跑門前，跑者稀稀落落，鳴槍之後，沒想太多就一路往前跑，當時也沒想太多得獎問題，只能祈求讓我順順完賽！

我只感覺到自己跑得”卡卡的”，平常跑步不太流汗的我，5K的時候已經流汗了。內心告訴自己，友拿到10名內就好，因為1-10名獎金都一樣阿~但是想到自己身負重任，好像還是要努力一下，再來就是想到教練說的1:50分完賽，也是給自己前進的動力！

10K折返的時候，看看手錶，54分…比我平常10K速度還快，那1:50應該有機會，所以秉持破自己的PB的想法，開始努力維持速度。一路上來來妹真的很感謝捷豹跑友們的鼓勵，遇到師父還幫我破風，陪我渡過最後約3K的撞牆期！也要謝謝工作人員給我加油打氣，告訴我有機會上凸台，還因為我沒自帶水杯，生出水杯(照片的水杯就是工作人員給我的)，讓我一路上可以補給！ 好感動，都笑了!!

雖然很多人說，半馬SUB2很容易，但是對於新手來說，卻是不簡單。來來的第一場半馬比賽當時是”2016渣打馬拉松”，我的完賽成績是:02:06，然後再來就是去年八月的”國家地理路跑”，完賽成績:01:58:45，我拿到分組三。這次”2021復活節公益路跑”，我用01:49:06完賽，進步了9分多鐘，拿到總五。

很多人問，速度要怎麼練起來，老實說來來妹現在也不是練得很好。不過每周，來來妹至少花3~4天跑步，每次跑步距離至少10K，其他時間，來來妹就是騎公路車及游泳，有時候穿插去爬山，多方面訓練不同肌肉群，再來就是為了讓自己不要討厭”跑步”。

跑復活節馬拉松之前，來來妹只跑了兩次課表:

  • 第一次:
   教練開120秒，12K(意思是用5分速跑12K)那天我只跑了8K，就不行了。
  • 第二次:
   教練開118秒，10K(4:55分速跑10K)，那天我跑完10K，平均速度:4:57，算達標了。所以，來妹大概知道，我能維持的距離跟速度，最多就是五分速，8k。最後1k其實是最痛苦的，因為天氣關係，後來已經後繼無力，來來妹也差不多在掉速了。不過也因為來來妹知道後面的人離我有一段距離，同時也看了手錶，知道01:50完賽，應該是沒有問題，所以最後4k真的就是輕鬆跑，只有在進終點前，來來妹有努力衝了一下。 (跑團隊友總三耶!! )

跟我一樣拿總五的跑團隊長

其實，來來妹，跑了很多場馬拉松，來來妹是第一次拿總排，其他幾乎都是分組，其實我很幸運，因為今天參賽的人不多，一路上還遇到很多人的幫忙跟鼓勵！重點是，來來妹破了半馬的PB，真的在1:50那完賽，這是今天來來妹最大的收穫！接下來，我要說為什麼，這場馬拉松讓來來妹感觸很點深?其實是因為跑團的一個女生，可惜的拿到第11名，但他其實可以進前十的。她讓我想到以前的自己，以前每場比賽，來來妹都不小心與總排或分組擦身而過，每次看著”成績證明”，都會怪自己為什麼不再努力跑快一點或是為什麼我要進水站…？

這應該是很多人的OS….但是好險來來妹生性樂觀，總是告訴自己，這樣下一次才有進步的空間或是努力在每一場比賽中學到經驗，然後來來繼續面對每一場馬拉松比賽。在每個人成功經驗背後，一定有許多失敗的經驗，所以來來妹希望大家，在跑馬之路上，不要放棄，堅持下去，有一天成功一定會來找你。最後要附上，來來妹那天特地後來跑去跟頒獎者何戎照相，迷妹一枚!

然後，還是要感謝主辦單位跟所有贊助商，這場比賽真的CP值很高，很推耶!!於是來來妹那天，大包小包，機車都快放不下，心滿意足的回家。

IG：chic_jill

FB：Fong Jill

相關新聞

賽事心得／台北復活節公益路跑 來來妹終於破半馬PB啦

這不是一場很大的馬拉松比賽，但是卻讓來來妹很有感觸，所以我想寫一篇網誌，激勵那些，正在為自己馬拉松努力的人! 意外的，來來妹破半馬PB啦!!! (01:49:06)意外的，來來妹終於拿到

賽事心得／富士山馬拉松 打破5小時魔咒的驚艷之旅

原本以為在2019年3月名古屋城市半馬跑出了2小時7分的成績，應該可以在萬金石馬拉松SUB5(跑進5小時)才對，沒想到卻只以523完賽。接著參加5月份韓國濟洲島馬拉松還是破不了5小時的魔咒。賽後的我非

日本人跑遍台灣／東石良闊盃 21k 再次一對一交鋒二鹿高手！

我今天參加 漫遊東石之美暨第六屆「良闊盃」路跑賽-能源宣導嘉年華活動的21k。這場賽事有很多獎品，2/3的人有機會被抽中，中獎機率超高。獎品是很多東石人贊助提供，東石人真好！起跑前我吃了 #紅牛聰勁

跑步知識／初學者的越野技術建構

越野跟路跑的不同 談到越野技巧前先跟大家說明一下越野跟路跑最大的差異性，一般的路跑是在柏油、硬化路面或人工跑道上進行，而越野跑則是在開放路面，如林道、河谷、沙地..等等，所有由自然環境組成的路面

賽前情報／二崙半程馬拉松 刣西瓜乎你吃免驚！

再一波試跑..辦了幾次試跑..他們意猶未盡..這麼棒的路線該多跑幾回..想跑就邀請幾位高手、來同場較勁一下唄.. 感謝跑友..廖宥成、關警官、曾柏嚴、姜宗文、游啟瑞、李承憲、何台龍、陳東初、曹錦

訓練心得／谷關波馬路線 Trail Run

台中谷關的谷關七雄 是中部熱門的登山景點 每一座山要上山都不太容易 這次路線從谷關郵局出發 經過谷關吊橋 再上稍來步道 再進入波津加山步道 波津加山海拔高度1772m 單程4.

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。