賽事心得／台北復活節公益路跑 來來妹終於破半馬PB啦

這不是一場很大的馬拉松比賽，但是卻讓來來妹很有感觸，所以我想寫一篇網誌，激勵那些，正在為自己馬拉松努力的人!

意外的，來來妹破半馬PB啦!!! (01:49:06)意外的，來來妹終於拿到總排五一周前來來妹才知道，去年的復活節路跑延期到今年四月三號舉辦於是原本計畫4/2要去完成台北大縱走第二段，隊友因為我強迫被取消。賽前一周，跑友們要我加油拼前十，因為可以拿獎金，來來妹不小心誇下海口說：如果拿到獎金，就請客啦！周一羽毛球教練課，來來妹的腳就有點拐到，痛了好幾天，昨天本應該好好休息，原本只打算陪男友騎到集合點:大稻埕，耳根子太軟的來來妹，從大稻埕一路被推坑到關渡，又到淡水，後來卻不小心騎上巴拉卡到了二子坪…..！當天回到家已經傍晚五點… 然後來來妹已經想說要放棄隔天的馬拉松了!!

前一晚其實很焦慮，來來妹一樣孤軍奮戰，教練有事無法陪同，教練要我平常心，然後最後丟一句《1:50》完賽就好.....不要讓我失望…….(傻眼!!)團友約5:30集合，一如往常一小時前起床準備，吃了早餐，喝了咖啡!!6:00到了會場，今天天氣還可以，陰陰的，空氣不好，沒有太陽，只是悶了點。如同賽前跑友所說，參加人不多，更別說女生半馬人數，但我依然緊張。跑友很貼心，帶我一起暖身跑，但是我依然感受到我的腳底還在痛啊!!起跑門前，跑者稀稀落落，鳴槍之後，沒想太多就一路往前跑，當時也沒想太多得獎問題，只能祈求讓我順順完賽！

我只感覺到自己跑得”卡卡的”，平常跑步不太流汗的我，5K的時候已經流汗了。內心告訴自己，友拿到10名內就好，因為1-10名獎金都一樣阿~但是想到自己身負重任，好像還是要努力一下，再來就是想到教練說的1:50分完賽，也是給自己前進的動力！

10K折返的時候，看看手錶，54分…比我平常10K速度還快，那1:50應該有機會，所以秉持破自己的PB的想法，開始努力維持速度。一路上來來妹真的很感謝捷豹跑友們的鼓勵，遇到師父還幫我破風，陪我渡過最後約3K的撞牆期！也要謝謝工作人員給我加油打氣，告訴我有機會上凸台，還因為我沒自帶水杯，生出水杯(照片的水杯就是工作人員給我的)，讓我一路上可以補給！ 好感動，都笑了!!

雖然很多人說，半馬SUB2很容易，但是對於新手來說，卻是不簡單。來來的第一場半馬比賽當時是”2016渣打馬拉松”，我的完賽成績是:02:06，然後再來就是去年八月的”國家地理路跑”，完賽成績:01:58:45，我拿到分組三。這次”2021復活節公益路跑”，我用01:49:06完賽，進步了9分多鐘，拿到總五。

很多人問，速度要怎麼練起來，老實說來來妹現在也不是練得很好。不過每周，來來妹至少花3~4天跑步，每次跑步距離至少10K，其他時間，來來妹就是騎公路車及游泳，有時候穿插去爬山，多方面訓練不同肌肉群，再來就是為了讓自己不要討厭”跑步”。

跑復活節馬拉松之前，來來妹只跑了兩次課表:

第一次:

第二次:

教練開120秒，12K(意思是用5分速跑12K)那天我只跑了8K，就不行了。教練開118秒，10K(4:55分速跑10K)，那天我跑完10K，平均速度:4:57，算達標了。所以，來妹大概知道，我能維持的距離跟速度，最多就是五分速，8k。最後1k其實是最痛苦的，因為天氣關係，後來已經後繼無力，來來妹也差不多在掉速了。不過也因為來來妹知道後面的人離我有一段距離，同時也看了手錶，知道01:50完賽，應該是沒有問題，所以最後4k真的就是輕鬆跑，只有在進終點前，來來妹有努力衝了一下。 (跑團隊友總三耶!! )

跟我一樣拿總五的跑團隊長

其實，來來妹，跑了很多場馬拉松，來來妹是第一次拿總排，其他幾乎都是分組，其實我很幸運，因為今天參賽的人不多，一路上還遇到很多人的幫忙跟鼓勵！重點是，來來妹破了半馬的PB，真的在1:50那完賽，這是今天來來妹最大的收穫！接下來，我要說為什麼，這場馬拉松讓來來妹感觸很點深?其實是因為跑團的一個女生，可惜的拿到第11名，但他其實可以進前十的。她讓我想到以前的自己，以前每場比賽，來來妹都不小心與總排或分組擦身而過，每次看著”成績證明”，都會怪自己為什麼不再努力跑快一點或是為什麼我要進水站…？

這應該是很多人的OS….但是好險來來妹生性樂觀，總是告訴自己，這樣下一次才有進步的空間或是努力在每一場比賽中學到經驗，然後來來繼續面對每一場馬拉松比賽。在每個人成功經驗背後，一定有許多失敗的經驗，所以來來妹希望大家，在跑馬之路上，不要放棄，堅持下去，有一天成功一定會來找你。最後要附上，來來妹那天特地後來跑去跟頒獎者何戎照相，迷妹一枚!

然後，還是要感謝主辦單位跟所有贊助商，這場比賽真的CP值很高，很推耶!!於是來來妹那天，大包小包，機車都快放不下，心滿意足的回家。

IG：chic_jill

FB：Fong Jill