賽事心得／富士山馬拉松 打破5小時魔咒的驚艷之旅

原本以為在2019年3月名古屋城市半馬跑出了2小時7分的成績，應該可以在萬金石馬拉松SUB5(跑進5小時)才對，沒想到卻只以523完賽。接著參加5月份韓國濟洲島馬拉松還是破不了5小時的魔咒。賽後的我非常沮喪，雖然一直安慰自己跑步的初心並沒有要追求成績，歡樂跑、輕鬆跑就好；但是看到別人一直在進步，而自己的全馬成績卻始終停留在5個多小時，我開始思考，沒有進步的自己，接下來還可以跑的很快樂嗎？於是乎，我下了一個重要的決定，也因為這個決定，讓我的馬拉松世界從此很不一樣。

與富士山擦身而過

2019年11/22，提前兩天的中午抵達河口湖，細雨紛紛根本見不到富士山的蹤影。踫到了當天要返回東京的台灣人，才知道幾個小時之前還是陽光普照，隨處可見富士山。哎呀，怪自己的運氣就差了那麼一點點。

(11/22早上在忠靈塔還能看到美麗的富士山/照片來源：陳順聰)

氣象預報比賽當天會下雨，看到富士山的希望渺茫，雖然早有心裡準備，但心裡還是希望有奇蹟出現。群組內的跑友們全都哀號不斷，有人P圖分享給大家，想要富士山只能自己畫了。老天爺啊，請把我的富士山還給我。

(想看富士山，只能自已Ｐ圖了)

一顆忐忑又興奮的心

陰雨綿綿的天氣多少還是影響到心情，因為富士山馬拉松的路線不算平坦，若是下雨就更有挑戰性，能不能在這場馬拉松破除5小時的魔咒，心中還是充滿疑惑。心想，或許只能寄望下一週的大阪馬了。但是，連續跑兩場馬拉松，大阪馬還能夠破5嗎？領完物資後，我告訴我自己：「行的，SUB5我一定可以辦到的。」想到過去四個月勤奮的練習，我的心似乎平靜了下來，就跟眼前的河口湖水一樣。

(跑馬最快樂的除了抵達終點那一刻，就是起跑前的期待)

起跑前的河口湖，像是一幅詩畫

前一晚在飯店大廳認識了兩位從新加坡來的跑友，由於他們還沒有報到，因此得趕在隔天清晨7:00前去會場領號碼布，有幸搭上他們的便車，才能幸運地看到河口湖的另一種姿態。這般壯麗美景、雲霧裊裊圍繞著河口湖，彷彿身在世外桃園。

(兩位新加坡跑友，報名12公里組)

(清晨6:40的河口湖，美的沒有形容詞可以替代)

(能夠看到不一樣面貌的河口湖，此行已滿足)

(湖岸山色，我貪婪的捕捉下來)

(水氣漸漸退去，映入眼簾的是滿山的楓紅)

期待與富士山相遇

空中仍飄著細雨，走在雨中的河口湖畔，我也成了這幅詩畫的一景。7:00過後，人潮慢慢聚集了起來，打破了難得的寧靜時光，也開始感受到緊張的氣氛。

起跑前，雨才稍稍停歇，氣溫大約9~10度，我與身旁的台灣跑友相互打氣。我對自己說：「今天可能是一場硬仗，加油！」果不其然，剛起跑沒多少，躲不掉地上滿滿的水坑，鞋子就全濕了。

「有看到雲海也不錯啦！」我是這樣安慰自己。但心中還是希望有機會富士出可以露一下臉，那怕是一分鐘也好。

「哇，有彩虹！」真的是太幸運了。不知道等等是否也能再幸運第二回，一睹富士大山的風采。

到國外跑馬拉松，另一個樂趣就是可以認識不同的人，雖然只是和這一位日本女孩在一段坡道上相遇，也不太會講日語，但是我們一起共跑了幾分鐘，「頑張って、甘爸爹」，雖然彼此不認識，但跑在同一個跑道上，心卻是相通的。

終於，老天爺有聽到我的心聲，約在15公里左轉過河口三差路不久，出了林蔭，富士山奇蹟式的出現在眼前，片刻間大家都驚呆了，趕緊拿起手機拍下這美麗時刻。

雲海圍繞的富士山有別於朗朗晴空下的富士山，感覺氣勢更加壯闊。有了富士山的加持，宛如補充了一帖超級無敵嚇嚇叫的興奮劑，令人神清氣爽，體力也瞬間回復到滿血狀態。

朝著富士山前進，猶如對著富士山朝聖，不得不給這個賽事5星推爆，有機會一定要再來第二次。

除了河口湖及富士山的美景，經過舊文化隧道後(23公里)，就來到了這次路程的最高點《西湖》區域，而此時的楓紅在午后陽光的照射下，格外鮮紅漂亮，伴著西湖的山光湖景，彷彿來到了人間仙境。

我只帶了一條能量飲，多虧有大會的補給，尤其是紅豆麵包和麝香葡萄，簡直吼伊細到不像話，美景加上美食，真的不虛此行。

雖然富士山只是短暫的出現，但是她的美，卻是浮現在腦海久久無法散去。隨著馬拉松即將抵達終點，再次看到富士山，和一開始的興奮完全兩樣心情，此時的心變的很沈靜。也終於知道，為什麼那麼多人跑過之後，每年都還想要再來，原來是富士山有著一股吸引你的魔力。

終於完成了42.195公里的旅程。原本設定能夠跑進5個小時就心滿意足了，沒想到抵達終點的那一刻，大會時間居然秀出4小時32分(淨時間4小時30分)，我揉揉眼睛真的沒看錯！此刻的我激動萬分，尤其剛好踫上正在頒發女子組競賽獎牌，我停下腳步為她們喝采，也順道為自己喝采。動漫《強風吹佛》裡有一句話：「夢想只要挑戰，就能將其變現實。」我真的做到了。

超卡哇伊，完賽獎牌是由小小童軍幫你掛上

帶有難度的富士山馬拉松，終於一躍而過。

賽後的河口湖車站vs.賽後的心情

不管是白天還是夜晚，河口湖車站依舊人來人往，但遊客始終井然有序，一點也沒有喧嘩吵鬧的景象。我坐在車站裡，雖然內心還因為白天才剛打破了全馬5小時的魔咒仍有些波濤，但我試著讓自己靜下來融入這裡，開始回想起過去五個月以來的變化。

五個月前，也就是2019年6月，我認真檢視了一下自己的跑步歷程，將近六年的時間，總共跑了20場半馬及12場全馬，成績普普通通，不要說全馬沒有SUB5、半馬沒有SUB2，我連5公里都還無法跑進25分鐘。

跑齡：2013年8月開始

5公里：27分12秒

半馬：2小時7分

全馬：5小時10分

於是，我想到了我的高中同學萬哥，他當時已經是全馬SUB4的高手。我立刻請教他：「我全馬想破5，有什麼祕訣呢？」心裡想著高手不是都會有什麼絕招之類的。然而，萬哥並沒有立刻給我答案，而是問我：「你現在的月跑量多少？」。說實在的，我的月跑量並不多，平均只有80公里左右，也只有在參加全馬前一、兩個月才會突破100公里。我把實情告訴了萬哥。他只跟我說：「你先把月跑量提高到150公里。」「就這樣？沒別的嗎？比如需不需要練間歇、重量訓練之類的。」我心中滿是疑問。萬哥回答：「對，沒別的，就只需要提高月跑量。」

4個關鍵數字 沒有奇蹟只有累積

每個星期大概只跑三次，每次練跑5~6公里，月跑量要從80公里一下子提升到150公里，想到這裡腿就軟了。要嘛得增加跑步次數，不然就得增加每一次跑步的距離。於是我先刻意增加每週的跑步次數從3次到5次， 剛開始真的很難，因為忙碌工作了一天，下班後練跑一小時再開車一小時回家，體力經常透支，因此生活的步調也需要跟著調整，同時還要學會有效的利用時間才行。再加上7月份進入炎炎夏季，不管多酷熱、下雨天還是颱風天都不能停止練跑。因為有了這樣的堅持，第一個月的月跑量來到了人生的第一個150公里。

哇~我居然做到了，而且還發現身體出現了微妙的變化，很難消瘦的胃部肉肉不見了。不知道是不是因為第一個月跑量達標讓我的信心大增，第二個月練跑起來心裡感覺有比第一個月輕鬆，也或許是有氧肌力增強，在沒有刻意加快速度的情況下，速度好像也自動的變快了。結果八月份的跑量來到了168公里，而平時晚上的練跑也能從6公里提高到了8公里，這個變化著實讓自己嚇了一大跳。

(練跑距離變長了，明顯感覺自己不斷在進化)

到了九月，天氣依然酷熱無比，每次練跑全身就像是淋了一場大雨，但我告訴自己必須堅持下去，這個月已經可以場場練跑10公里，但是仍然只是累積跑量而已。九月中萬哥則邀請我加入《三蘆新力量》跑團，有機會在每個星期三和大家一起團練。另外，九月份則報名了最強市民飆5K的測驗，一來想驗收一下這二個半月以來的訓練結果如何，二來則是想看看自己是否可以跑進25分鐘。結果，連我自己都沒有想到，居然輕鬆的以24分21秒完賽，足足進步了3分鐘。

(謝謝萬哥(左三)的關鍵話，改變了我的馬拉松)

九月份跑量達到了180公里，緊接著十月份更達到187公里，而且已自然而然養成了每週至少4次的練跑習慣。如今能夠在富士山下以430完成第十三場馬拉松，我才真正體認到，原來一直想要突破成績的我，不做任何改變就想一步登天，是自己愚蠢的太天真。

後記

11/24結束了富士山馬拉松後，緊接著12/1挑戰大阪馬拉松，回台後兩週再以415完成了台北馬拉松，這又是另一段故事了(有機會再分享給大家)。富士山馬拉松的破5之旅，真的令我又驚又喜。原來實力的提升，馬拉松才能跑的更輕鬆，才有餘力停下來拍照玩耍。沒有了時間壓力，也不用去煩惱下一個關門點，馬拉松反而變的更好玩；原來實力的提升，才能更輕鬆的駕馭馬拉松、優雅的完賽。

(一個月挑戰三馬，沒想到每一場都輕鬆完賽)