訓練心得／谷關波馬路線 Trail Run

越野跟路跑的不同 談到越野技巧前先跟大家說明一下越野跟路跑最大的差異性，一般的路跑是在柏油、硬化路面或人工跑道上進行，而越野跑則是在開放路面，如林道、河谷、沙地..等等，所有由自然環境組成的路面

2021-04-08 09:20