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訓練心得／谷關波馬路線 Trail Run

運動筆記 / Jack Kox

台中谷關的谷關七雄

是中部熱門的登山景點

每一座山要上山都不太容易

這次路線從谷關郵局出發

經過谷關吊橋

再上稍來步道

再進入波津加山步道

波津加山海拔高度1772m

單程4.1k,爬升1070m

沿路一直陡上

上到山頂之後

有不錯的視野可以看到谷關的景色

再原路折返下山回到台8線

天氣越來越炎熱

在谷關街上補給之後

接著沿著公路跑到馬崙山登山口

馬崙山海拔高度2305m

單程7k,爬升1095m

進入山徑之後沿著斯可巴步道接到馬崙山步道

路線之字緩上

路況良好

很多路段都很好跑

上到新山遺址涼亭之後

再到達山上涼亭

剩下0.5k

再往上一小段陡上

就會到達馬崙山三角點

原路折返回馬崙山登山口之後

再跑公路回到谷關郵局

路線陡峭

先陡上波津加山

再下山回到谷關台8線補給

接著沿著公路上馬崙山

再下山回到谷關郵局

完成((波馬越野跑))

非常不錯的路線

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越野跑

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