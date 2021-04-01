賽事心得／臺北田徑場測 5K 小美帶你練 Q1

日期：2021 年 3 月 31 日 18：30

地點：臺北田徑場

本以為這次的測 5K，跑班同學都會報名，沒想到只有景陽哥跟大圓，更訝異的是，最後一刻還有幸運抽到現場報名的神秘嘉賓⋯

一、大圓｜想找回跑步的初衷

2020.08.20：24’16” 2021.03.31：23’56”

有幸抽到臺北市 5000 公尺挑戰賽第一組，站上北田 B 門起跑線，因為是非賽季，所以是抱著安全下莊的心態參加。 這次特別的部份是有兩個晶片，一個在號碼布與另一個環別在鞋帶上感應，終點 ( 號碼線 ) 有面板記載著本組每位跑者已完成的圈數。

▲ 大圓：緊跟著也抽到第一組的教練 - 小美

鳴槍開始後，一路緊跟著小美，最後 3 圈明顯感受到加速有限，雖然秒數有進步，但自知能順利完成就該心存感激，最終目的是想藉此找回跑步的初衷。

二、景陽｜哥跑的是一種舒服與對味

2018.04 ：23’23” 2021.03.31：23’03”

▲ 景陽：每圈按錶看秒數，以利控制速度。

2018 年 4 月首次測 5K 時，自認狀況是最佳狀態下跑出 23 分 23 秒。之後因太執著於成績，反而讓自己陷入傷痛的囹圄。近 3 年恢復的過程，沒把握能超越這秒數，也沒動力去測5K。

從農曆過年前練到現在，這期跑班也將進入尾聲，儘管跑步時都在講 543 的垃圾話，但與大家一起跑就有種舒服與對味的暢快感。

小美做人很低調，對學員的關心表達在實際的行動上，這次明明是自主的 5K 跑，除了 1 個月前就對課表進行調整，賽前仍不忘叮嚀囑咐。甚至最後還跳下來幫另一位跑班夥伴配速，教練能做到這種程度，大概也只有他了吧！

從沒想過要把成績進步拿來說嘴，因為從貓空、福和橋、師大、北田平日訓練的過程，從中獲得的滿足早已遠超過碼表上的數字。未來雖無法預知，但仍期待與大家一起互相關 ( 傷 ) 懷 ( 害 ) 的日子；感謝現場與跑班LINE群夥伴的加油打氣，因為有你們，才有 20 秒的進步。

▲ 2021.2.16，自主揪團 - 春茶鄉的國手之道。

三、小美｜跑自己的，數字是給外人看的

小美常拿一個觀念警惕自己：成績只不過是個數字，那是給外人看的。真正難能可貴的是彼此在訓練過程中的酸甜苦辣。 各位的成績不是我最關注的事情，更注重夥伴是否順利完成訓練與平安完成賽事。現階段自己最重要的任務，是如何讓大家對跑步抱持高度興趣，對訓練注入更多熱情，也是持續在挑戰的課題。

▲ 小美：夥伴們請就位，準備鳴槍啦！