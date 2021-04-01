訓練心得／飛沙縱走 Trail Run
新竹芎林的飛沙縱走
路線從飛鳳山牌樓開始
從修心宮的觀日坪步道上山
上到觀日亭之後
往中坑山前進
再下山徑往牛欄窩山
到達牛欄窩山
再往下橫坑山
接著到雞寮坑山
路線沿上上下下
再往南何山、南何山南峰
接著往沙坑山之後
往二確山再原路折返
再到達義確山
接著往下到最後的大肚山
沿著山徑下山就可以到台3線橫山地區
在便利商店補給之後
沿著公路跑回飛鳳山牌樓
路線路況還算不錯
沿途的空曠點都可以看到山下的風景
下山也有商店可以補給
還算不錯的路線
#飛沙縱走TrailRun
#越野跑
#Trailrunning
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