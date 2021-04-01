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訓練心得／飛沙縱走 Trail Run

運動筆記 / Jack Kox

新竹芎林的飛沙縱走

路線從飛鳳山牌樓開始

從修心宮的觀日坪步道上山

上到觀日亭之後

往中坑山前進

再下山徑往牛欄窩山

到達牛欄窩山

再往下橫坑山

接著到雞寮坑山

路線沿上上下下

再往南何山、南何山南峰

接著往沙坑山之後

往二確山再原路折返

再到達義確山

接著往下到最後的大肚山

沿著山徑下山就可以到台3線橫山地區

在便利商店補給之後

沿著公路跑回飛鳳山牌樓

路線路況還算不錯

沿途的空曠點都可以看到山下的風景

下山也有商店可以補給

還算不錯的路線

#飛沙縱走TrailRun​

#越野跑​

#Trailrunning

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