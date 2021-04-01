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跑步小品／久違了，跑步

運動筆記 / 謝幸吟

（2021大安森林公園杜鵑花特展，3月31日結束）

 

在上一篇文章《靠著毅力、帶著微微腳傷，我「走完」線上京都馬》倒數第二段，許了兩個願望，剛過去的週六、3月27日這天實現了第一個，就是三月底前在大安森林公園跑5公里。今天剛好收到日本京都線上馬完賽禮，獎牌、恭喜信以及圍脖，真是對自己重新恢復跑步最棒的鼓勵。

（2021京都線上馬完賽禮， 寄到了） 

     

上週六清早，趁著杜鵑花季尾聲，搭乘5:52發車的隱藏版捷運，來到大安森林公園，寄物暖身後，我按下手錶，開始跑步，兩個多月來的第一次。我知道跑不快，但更擔心的是，不曉得能跑幾K？5K的目標能不能達成？會不會跑著跑著腳又痛了？如果腳一直不能完全好、不能跑，怎麼辦？

 

帶著這些混亂思緒，我從信義路5號出口出發，逆時針跑，左轉新生南路，再陸續左轉和平東路、建國南路回到信義路。一圈2.2K跑完，我熟悉的汗水味回來了。喝水稍稍休息，繼續跑第二圈。受傷的左腳覺得漸漸吃力，但是我沒有停。

 

（復健跑5K）   

 

突然想起四年前的四月，第一次到北大長跑社幸福組練跑的往事。「不舒服嗎？沒有的話，就繼續跑，不要停下來。」「哪裡痛嗎？沒有的話，就繼續跑，可以慢但是不要停下來，不要講話，慢慢跑。」那天陪我跑的是帶我進跑團的高中同學純萍，帶我們跑的是幸福組前輩鴻哥，我跑沒兩步就問「還有多久？」「要跑多遠？」還不斷喃喃自語「好累」。鴻哥總是耐心問，確認我沒受傷沒有不適，鼓勵我繼續跑。覺得好像跑了一世紀那麼久之後，鴻哥說再500公尺就5公里了。這是我人生第一次連續跑步5公里，是我的世界紀錄。

（一月某日清晨的台大校園）   

   

上週六在大安森林公園，我彷彿看見四年前的自己。不同的是，我懂得聽見自己的呼吸、心跳、感覺全身的律動，我知道，只要沒有不舒服，我可以繼續這樣專注的跑。雖然速度慢，但沒有停下來。       

文章的第二個願望是跑大約7公里，到圓山看玫瑰花展。四月初玫瑰花展就要結束，循著花香是我復健跑的動力，希望也可以達標。

       

清明連假，依例團練會由週六改為連假第一，本週是4月2日週五團練。相信台大校園的白流蘇以及羅斯福路的林棉，已經風姿綽約的盛開，迎接每一個路過的、走路或跑步的人。

（木棉花開了）       

可以跑步，真的很好。

羅斯

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