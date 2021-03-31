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賽事心得／Xterra越野賽28K 墾丁的天氣實在太熱情啦！

運動筆記 / 薇安vivian

總距離：28K／總爬升：777M／花費時間：04:58:15／體感溫度：35°C從沒想過我也會是賽道上被幫助的人。

半年前開始了越野跑，喜歡在山林裡移動的速度感、喜歡那些記不起名字的植物和昆蟲們、喜歡追著朋友看不見的車尾燈、喜歡那些我們一起的晨。

每次跑後聚聚吃早餐，時常有人分享哪一場賽事很好玩，又或是誰最近單攻哪一座山，聽著聽著默默按下報名鍵，而這第一場居然就是28K的距離。

平時也不是沒在練，劍潭山、劍中劍、合歡山，只不過爬升和距離沒有這麼多，氣溫也沒有這麼熱，強度完全無法相提並論，看來我是越級打怪了啊。

看似抱怨，過程其實非常享受，初次體驗越野賽，對於路線認識僅限於爬升七百多、會有河床滾石地形；好在沿途指標清楚、工作人員多而且都非常熱情。

30幾度太陽直射，穿梭在樹林間卻沒有任何遮蔽，稜線上的炙熱與大地合而為一，就快要把我融化，當時並沒有察覺身體開始有點異狀。

過了21K直到終點是連續下坡，拿手的地形一不小心得意忘形，在無人的樹林間不斷加快速度，25K左右越發明顯的暈眩、末梢的冰冷帶領我搖搖晃晃跑向路旁的樹蔭。

直接在路邊躺下闔眼，想著休息一下就好，睡睡醒醒間，有人從水袋背包掏了最後的鹽錠、有人幫忙詢問其他跑者還有沒有水可以給我、有人說要跑快一點去通報。

醫護陸續帶了冰塊、小電扇過來，餵我吃鹽錠、監控心跳血壓 等等，37.9°C的我不忘問「請問現在幾點，我兩點要搭車」他們又氣又笑的告訴我趕得上不要擔心。

心跳逐漸穩定以後，從躺到站花了不少時間，只要變換姿勢就要面對一次次的暈眩，幸好有大家的照顧，在恢復以後慢慢跑在醫護鐵人後面，順利平安完成這場賽事。

謝謝關心和幫助我的你們，也謝謝Xterra規劃這麼棒的賽事，第一次的越野賽有些小插曲，但更多時候是大大的享受，而最終我做到了！「賽道一直都在，平安完賽就好。」

越野跑

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