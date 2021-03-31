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賽事心得／三鶯馬拉松 解鎖半馬破二、分一、女總一

運動筆記 / Amber Chen

2020年底少了雪季，給自己立下半馬破二願望(不知死活)報了三鶯馬(第三個半馬)後開始爬文，大部份都是補給的問題，結果少看了一個大問題!!

賽事推薦：兩顆半-三顆星 

補給站有水、運動飲料、香蕉、餅乾(對半馬足夠，但全馬不足)，里程標示不清楚，缺少人員指引，一度以為跑錯路，半馬里程超標。終點除了冰仙草跟水沒有其他的，獎牌沒有人掛，但還是謝謝辛苦工作人員。

賽事前三天輕鬆跑，前兩天減量減速，前一天大休息(出去連ubike都不敢騎，能不走路就不走路，廢啊)。再卯起來肝醣超補(饅頭、麵還狂嗑三碗、油飯），熱水泡腳、伸展。

賽事當天

怎麼到會場沒有五分鐘全馬就出發了？不是6:30開跑嗎？(回來才發現原來我完全記錯出發時間 蠢阿)。我才站上去，主辦單位就要鳴槍！！誒誒誒誒我手錶還沒按、我手機還沒放好!! >(明明就還有八分鐘，阿北你不要衝動好嗎？旁邊的小姐姐 謝謝妳即時阻止)。

這場要模擬台新馬配速跟補給，出去就先開540(前面那些超速的，我們很快就會再見面了~）4K有一個阿北(看看我的錶535) ，恩阿北就你拉!!(恭喜成為我的pacer)。阿北我感謝你，但折返的時候我就要離開你啦～

回程先遇到全馬Richard哥、CJ(大吼了加油～也幫自己打氣)在賽道上遇到認識的人真的會瞬間滿血!!14K一個大叔跟我說，你總三唷(謝謝通知～)。先刷過總二後，看到一個可愛的粉紅色澎澎裙～(就是你啦女總一)，維持自己的配速不著急追上去，哎啊她開始走跑了(應該是累了)。告訴自己只要不停下來就有機會，怎麼前面還有這麼多女生，大叔你騙我的嗎???

終於來到19K，可以開出去拉～甘～這時候來一個大上坡(滿肚子髒話) 捏著大腿都要撐過去！手錶來到21K，終於要到終點了...21.5 恩？  22 恩？ 22.3恩？ 咁～終點咧～到底！！忍不住罵了髒話(不良示範，好孩子不要學) 。工作人員說前面轉彎就到了！！22.6K 這是超半馬啊！！！！(意外解鎖超半馬)

跑完手抖腳抖 眼前又黑了~  當下只有快點讓我回家!!!先喝兩碗仙草湯，在坐在擔架旁邊地板(昏倒人家救我比較快...)。去了三次印成績的地方終於拿到成績單，出大事啦 居然是女總一!!!人生巔峰就在這了~。雖然成績單上面還是21K，也是兩個小時多，但紀錄已經更新(歡呼聲~)

#沒有總一的獎盃可惜了

一個人跑可以跑很快，但是一群人跑可以跑很遠很久.謝謝老天爺讓我有一群每天河提奔跑的跑伴，他們一路陪伴我成長，賽前叮嚀、分析，賽後檢討、重新訂目標，他們是全世界最天使的教練群兼訓練伙伴，沒有他們今天就沒有女總一。這種甜蜜壓力我很喜歡，也想看看自己可以走到多遠，請你們一直陪伴我吧(怎麼有點想哭)沒有吃課表，只有風雨無阻、夏天超熱也不間斷地累積跑量(是的我們河堤幫就是透中島訓練)。跟自己比賽，台新馬我來啦~準備燃燒小宇宙!!!喔補給要放好放對地方，不然照片出來會跟懷孕五個月一樣(賽前為什麼沒人叮嚀我這點...)

天使

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